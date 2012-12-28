Четыре поезда «Таврия» задержаны после атаки БПЛА под Воронежем

Четыре поезда "Таврия" задержаны из-за повреждения контактной сети на фоне атаки БПЛА в Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Гранд Сервис Экспресс". "В связи с происшествием на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги 26 октября следуют с опозданием поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 17:00 мск в направлении юга задерживается три поезда отправлением 25 октября: № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь на 4 часа, № 092/091Москва – Керчь - на 3,5 часа и № 153/154 Москва – Ростов - около 4 часов. "С юга: поезд № 169/170 Минеральные Воды - Москва, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 1 час", - добавили в компании. Там напомнили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.