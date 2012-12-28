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В России
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28 минут назад
Россияне зимой смогут улететь прямыми рейсами в 40 стран мира
С 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года.
Уточняется, что с 25 октября авиакомпании переходят на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года.
«В зимнем расписании авиакомпаний запланированы прямые рейсы из России в 40 стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если полетные программы не изменятся, туристам будут доступны страны ближнего зарубежья - Армения, Белоруссия, Узбекистан, Туркмения, Грузия, Азербайджан и другие, и дальнего зарубежья, например, Турция, Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, КНДР.
Россияне продолжат летать прямыми рейсами в Сербию, Египет, Таиланд, Танзанию, на Сейшелы и Мальдивы, а также в страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Бахрейн, Кувейт, — пояснила АТОР.
Больше всего зарубежных городов доступны на прямых рейсах в Китай — около 15, включая Гонконг. В Узбекистане можно прилететь в девять городов, в Турции — в пять, — отмечается в сообщении ассоциации.
Этой зимой международные рейсы из России планируют выполнять 65 авиакомпаний, из которых 15 российских и 50 иностранных.
«Зимой международные рейсы запланированы как минимум из 40 российских городов», — добавила АТОР.
Больше всего зарубежных направлений — 76 — традиционно доступно из Москвы. На втором месте Санкт-Петербург, откуда запланированы прямые рейсы по 34 направлениям. Из Новосибирска можно будет улететь по 26 международным маршрутам, из Екатеринбурга – примерно по 25, из Сочи — по 10, — говорится в сообщении.
«При этом на пять крупнейших городов вылета приходится около 81% всех мест на международных рейсах из России. Москва обеспечивает примерно 60% общего предложения, а вместе с Санкт-Петербургом — около 70%», — отметила ассоциация.
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