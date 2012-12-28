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26
52 минуты назад

Во Франции введут частичный комендантский час из-за массовых беспорядков

Власти Франции намерены ввести частичный комендантский час в центральных районах некоторых городов на фоне продолжающихся массовых беспорядков.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил ввести частичный комендантский час в ряде городов страны, — пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CGTN French.

«Лекорню обратился к некоторым региональным властям с просьбой ввести частичный комендантский час», — говорится в соцсетях.

Телеканал BFMTV уточнил, что соответствующее решение было принято французским премьером на фоне ухудшения обстановки в стране из-за непрекращающихся вот уже вторую неделю беспорядков. В волнениях участвует молодежь, в частности, школьники, которые недовольны системой образования в республике. Они устраивают разбойные нападения на магазины, вступают в противостояние с полицией и занимаются вандализмом.

Лекорню обратил внимание коллег, что они имеют дело со «специфическим видом преступлений», сопряженных с грабежами.

Массовые выступления учащихся во Франции начались 29 сентября и с тех пор охватили практически всю страну: школьники требовали улучшить условия обучения, изменить перегруженное расписание и решить проблему нехватки преподавателей.

По состоянию на 17 октября, в протестах задействованы свыше 500 тыс. человек. Согласно приведенной в тот же день статистике, в результате сложившегося были задержаны минимум 400 участников. К 19 октября стало известно, что полиция потеряла контроль над ситуацией с протестами в ряде городов во Франции. На этом фоне министр внутренних дел страны Лоран Нуньес решил подать в отставку, но его президент Эммануэль Макрон не принял ее. Французский лидер обозначил, что глава МВД обязан остаться, чтобы обеспечить сохранение цепочки командования в правоохранительных органах.
беспорядки
Франция
комендантский час
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