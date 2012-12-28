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сегодня, 17:19

На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

14 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресу: улица Винницкая, 76, а также на внутренних сетях по адресу: улица Филипченко, 10, — ремонтные работы организует управляющая организация. Без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 10 по улице Филипченко, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, в частном секторе улиц Муравьёва, Шахтёрской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевской, Садовой, Подсобное хозяйство.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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