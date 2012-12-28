На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

14 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресу: улица Винницкая, 76, а также на внутренних сетях по адресу: улица Филипченко, 10, — ремонтные работы организует управляющая организация. Без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, предупредили в компании.



