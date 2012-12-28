Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
В мире
38
сегодня, 10:14
Летевший из Вашингтона в Амстердам самолет подал сигнал бедствия над Атлантикой
Самолет, летевший из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия и изменил курс, направляясь в Сент-Джонс.
«Переадресация на [аэропорт] Сент-Джонс [в Канаде]», — говорится на красной информационной плашке.
Рейс UAL946 вылетел из США 11 октября в 20:47 по местному времени (в понедельник 03:47 мск). Спустя время, пролетая над Атлантическим океаном, он сделал резкую петлю и, подав сигнал Squawk 7700, выдвинулся в сторону Канады. Сообщение, отправленное командиром корабля, является универсальным кодом, который свидетельствует о чрезвычайной ситуации, зафиксированной в ходе полета. О том, что именно случилось на борту, пока не известно, — пишут «Известия».
За передвижением самолета модели Boeing 767-322(ER) в настоящий момент следят свыше 3,5 тысяч человек.
0
0
0
0
0
Комментарии