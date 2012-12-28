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сегодня, 10:14

Летевший из Вашингтона в Амстердам самолет подал сигнал бедствия над Атлантикой

Самолет, летевший из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия и изменил курс, направляясь в Сент-Джонс.

Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, который направлялся из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия и сейчас разворачивается над акваторией Атлантического океана в сторону Канады, — свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию маршрутов передвижения воздушных судов Flightradar24.

«Переадресация на [аэропорт] Сент-Джонс [в Канаде]», — говорится на красной информационной плашке.

Рейс UAL946 вылетел из США 11 октября в 20:47 по местному времени (в понедельник 03:47 мск). Спустя время, пролетая над Атлантическим океаном, он сделал резкую петлю и, подав сигнал Squawk 7700, выдвинулся в сторону Канады. Сообщение, отправленное командиром корабля, является универсальным кодом, который свидетельствует о чрезвычайной ситуации, зафиксированной в ходе полета. О том, что именно случилось на борту, пока не известно, — пишут «Известия».

За передвижением самолета модели Boeing 767-322(ER) в настоящий момент следят свыше 3,5 тысяч человек.
самолет
сигнал бедствия
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