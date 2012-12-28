В день рождения РОРП ЛО говорили о том, как меняется экономическая среда

Региональное объединение работодателей и предпринимателей Липецкой области отпраздновало 23-летие. По традиции свой день рождения одно из самых крупных, влиятельных и успешных общественных объединений отметило полезным образовательным мероприятием на тему «Мир фрагментации — как меняется экономическая среда» с участием спикера — бизнес-партнера Нелли Мещеряковой.





«Сегодня мы наблюдаем процесс глубокой фрагментации рынков, цепочек поставок и потребительских предпочтений, что требует нового уровня гибкости, аналитической глубины и стратегического видения. Экономические связи, правила взаимодействия и привычные подходы могут меняться. Поэтому важно не только обозначать происходящие перемены, но и обсуждать, как они отражаются на планировании, партнёрстве и повседневной работе организаций, — отметила в самом начале встречи директор РОРП ЛО Ольга Митрохина.Нелли Мещерякова в своём выступлении остановилась на четырёх основных вопросах: это глобальная среда, финансовая инфраструктура и валюты, экономическая ситуация в России. А в финале все вместе попытались сделать некие выводы и поговорили о том, что всё это означает для бизнеса.Доклад спикера был построен не на прогнозах, а на макроэкономических трендах. Сегодня геополитическая ситуация стала основным драйвером экономики. Именно она влияет на рост затрат, рынки и возможности.При всех вызовах, шоках и кризисах мировая экономика продолжает расти: в 2025 году рост ВВП был 3,2%, по итогам 2026 года прогнозируют рост в 2,9%. В развитых странах рост заметно ниже: 1,5–2%. А основным драйвером роста мирового ВВП стали развивающиеся страны: Индия, Китай, Турция. Например, ВВП Индии растёт по 6–7% в год.Также говорили о транзакционных издержках — сложностях прохождения платежей в зарубежные страны. О том, что многие страны уходят от глобализации и начинают использовать в расчётах только свои валюты. О том, что меняется роль доллара в резервах и растёт роль золота.Отдельно остановились на циклах российской экономики. От восстановления в 2022–2023 годах, перегрева в 2024-м и последующего периода охлаждения с замедлением кредитования. В итоге сейчас главным капиталом становятся люди и технологии. Одновременно безработица на самом низком уровне, идёт рост зарплат, падение производительности и повышение себестоимости продукции компаний.Отдельной темой стала политика, проводимая Банком России по сдерживанию инфляции, в частности динамика ключевой ставки. Поговорили и о росте суммы, которая хранится на депозитах в российских банках: с 33 триллионов рублей в 2020 году до 67 триллионов в настоящее время. Важными темами также стали наполняемость бюджета, снижение нефтегазовых доходов и рост ненефтегазовых, а также проводимая государством налоговая политика, в частности поэтапное увеличение НДС. И как это ни печально, рост нагрузки на бизнес — это устойчивый тренд.Остановились и на том, как стать более устойчивыми к вызовам времени. Если коротко — сценариев планирования и запаса прочности должно быть много. Условно говоря, у компаний должен быть чёткий план работы и при курсе доллара в 70 рублей, и при курсе в 95. Более того — таких стресс-сценариев должно быть много. А ещё нужно убирать непроизводительные расходы и поддерживающие функции и инвестировать в автоматизацию и развитие технологий.Итог встречи подвела Ольга Митрохина: «За 23 года наше объединение прошло долгий путь развития и стало одним из самых влиятельных в регионе. Поэтому свой день рождения мы решили отметить образовательным мероприятием — поговорили об экономике, о том, что происходит на глобальном рынке и как геополитические события влияют на нашу экономику и на экономику наших предприятий. Говорили о том, что сегодня волатильность — это норма нашей жизни, и с этим нам приходится работать и строить бизнес. Как управлять своей эффективностью? Какие сценарии развития должны быть у тебя для того, чтобы ты сегодня оставался успешным? Много было вопросов — получился очень живой диалог».