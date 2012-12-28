Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
В России
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28 минут назад
У берегов Кипра затонул паром с пассажирами
Потерпевший крушение у берегов Кипра паром полностью затонул на глубине 514 метров. Число жертв крушения парома у берегов Кипра составило семь человек, спасены 237, спасатели ищут еще 23 человека, сообщает премьер-министр ТРСК Унал Устель.
"Около 100 спасенных с тонущего парома пассажиров доставлены в порт Гирне, их планируют госпитализировать", - сообщил Арыклы.
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