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12 минут назад

В МИД Швейцарии допустили отмену действующих санкций против России

Швейцарии придется отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Об этом «Известиям» сообщили в МИДе страны.

«Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против государств, участвующих в <конфликте>. В случае принятия инициативы Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против <...> государства. Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС (Евросоюза. — Ред.), подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года», — заявила «Известиям» представитель МИДа страны Леа Цюрхер.

По ее словам, исходя из формулировок инициативы следует также предполагать, что уже действующие санкции против государств, участвующих в конфликте, должны будут отменить. Принятие инициативы также приведет к ограничению сотрудничества Швейцарии с НАТО, отметили в МИДе.
«Очевидно, что в соответствии с инициативой сотрудничество по сравнению с сегодняшним днем придется ограничить, например, в сфере совместных учений с НАТО или обмена данными», — пояснили в ведомстве.

На референдум 27 сентября вынесут инициативу о закреплении в конституции Швейцарии принципа вечного вооруженного нейтралитета. Она также предусматривает отказ от санкций против государств, которые участвуют в конфликте, за исключением ограничений Организации Объединенных Наций и мер по предотвращению обхода санкций.

Швейцария после 2022 года присоединилась к большей части санкций ЕС против России. 19 августа Федеральный совет решил подключиться к дополнительным мерам 20-го пакета ЕС, которые вступили в силу в стране 20 августа. Они затрагивают, в частности, энергетический, финансовый и торговый секторы.
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