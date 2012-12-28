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В России
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20 минут назад

Разрыв между зарплатами в регионах достиг рекордных 203 тыс. рублей

Разница между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах достигла рекордных 203,3 тыс. рублей. На Чукотке работники в среднем получают около 251 тыс., а в Ингушетии — 47,6 тыс., следует из данных Росстата, которые проанализировали «Известия».

За год разрыв вырос примерно на 11%, несмотря на то что темпы роста доходов в низкооплачиваемых регионах были выше. По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, это связано с разницей в исходных значениях: одинаковое повышение на 10% дает жителю Чукотки прибавку примерно в 25 тыс., а работнику в Ингушетии — менее 5 тыс.

Неравенство связано прежде всего с разной структурой экономики регионов. Как отметила руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова, в северных и дальневосточных субъектах сосредоточены высокодоходные добывающие отрасли, где компании вынуждены платить больше за привлечение специалистов. В регионах с низкими зарплатами чаще преобладают сельское хозяйство, услуги и бюджетная сфера.

При этом разрыв в зарплатах не полностью отражает разницу в уровне жизни. По данным Росстата, фиксированный набор товаров и услуг занимает почти половину средней зарплаты в Ингушетии и около пятой части дохода на Чукотке. Однако с учетом цен, логистики и других факторов разница в реальном уровне жизни сокращается примерно до 2,7 раза, отметил Владимир Чернов.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что снизить разрыв можно не только за счет социальных выплат, а через создание рабочих мест, развитие производства, инфраструктуры и подготовку кадров.

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