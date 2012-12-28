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2266
сегодня, 13:25
48

Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме

До его запуска осталось несколько дней.

Как сообщили сегодня GOROD48 вице-губернатор Сергей Курбатов и мэр Липецка Михаил Щербаков, региональное министерство цифрового развития разработало в помощь липчанам интерактивное приложение по поиску работающих АЗС. Для того, чтобы не метаться в поисках дефицитного топлива, водителям всего лишь нужно будет зайти в него и увидеть сведения о наличии бензина и солярки на заправках.

Сейчас приложение тестируется. Возможно, оно станет доступным всем желающим уже в ближайшие дни.

— Мы постоянно мониторим ситуацию с топливом. Выяснилась одна интересная деталь: очень много водителей заправляются не регламентированными 30 литрами бензина, а наливают по 10-15 литров — до пробки бака. То есть многие заправляются впрок, тем самым способствуя ажиотажу, — сказал GOROD48 Сергей Курбатов.
бензин
цены
АЗС
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Комментарии (48)

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Сначала новые
Анка
4 минуты назад
Кто не верит Курбатову, дойдите до ближайшей заправки и понаблюдайте, по сколько в среднем льют. И потом нам расскажете.
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Петру
7 минут назад
Ты дурачек, Петя? Война пятый год идёт! Сними розовые очки и скажи спасибо, что бензина для брички твоей личной не хватает, а не хлеба, как в Ленинграде.
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Васёк
9 минут назад
Ждем очередную статью, о том, что 150 000 пользователей скачали приложение и 350 000 раз им воспользовались, но бензин они так и не нашли.
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Дядя Петя
20 минут назад
Какая разница сколько я залил 10-20литров,что за бред...
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Большая разница
5 минут назад
Если все будут заправлять 6 раз по 5 литров вместо одного раза по 30 литров, то и очередь будет в 6 раз длиннее
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Вообще то
35 минут назад
Неплохо бы обустроить дополнительные полосы для очередей на АЗС. Погода позволяет. Приближается осень. Грязь. Там зима. Поэтому очередь будет создавать большие неудобства для участников дорожного движения.
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Горожанин
46 минут назад
Надеюсь вход в приложение через макс сделали, не забыли?!
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Алексей
сегодня, 15:15
Длину очереди и остаток топлива тоже показывать будет?
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Васёк
сегодня, 15:14
Власти реально далеки он простого народа. Не решит ваше приложение эту проблему. Это так пыль в глаза.
Ответить
Интересно
сегодня, 15:14
А приложение по поиску работающих УК, когда запустят.
Ответить
Короче!
сегодня, 15:11
Все! Бросаем машины! Работу! Огороды, дачи! Всем выходные, затяжные, пьяные! И нечего на заправках делать! Раз живёшь за городом, тогда уж точно! Только пить!
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