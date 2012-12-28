Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме

До его запуска осталось несколько дней.

Как сообщили сегодня GOROD48 вице-губернатор Сергей Курбатов и мэр Липецка Михаил Щербаков, региональное министерство цифрового развития разработало в помощь липчанам интерактивное приложение по поиску работающих АЗС. Для того, чтобы не метаться в поисках дефицитного топлива, водителям всего лишь нужно будет зайти в него и увидеть сведения о наличии бензина и солярки на заправках.Сейчас приложение тестируется. Возможно, оно станет доступным всем желающим уже в ближайшие дни.— Мы постоянно мониторим ситуацию с топливом. Выяснилась одна интересная деталь: очень много водителей заправляются не регламентированными 30 литрами бензина, а наливают по 10-15 литров — до пробки бака. То есть многие заправляются впрок, тем самым способствуя ажиотажу, — сказал GOROD48 Сергей Курбатов.