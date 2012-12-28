Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
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сегодня, 13:25
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Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
До его запуска осталось несколько дней.
Сейчас приложение тестируется. Возможно, оно станет доступным всем желающим уже в ближайшие дни.
— Мы постоянно мониторим ситуацию с топливом. Выяснилась одна интересная деталь: очень много водителей заправляются не регламентированными 30 литрами бензина, а наливают по 10-15 литров — до пробки бака. То есть многие заправляются впрок, тем самым способствуя ажиотажу, — сказал GOROD48 Сергей Курбатов.
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