На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

10 июля « РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Карбышева, 19б, улица Земная, 10 — без холодной воды останутся жители девяти улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, в частном секторе улиц Карбышева, Вавилова, Шевченко, Земной, Фурманова, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за монтажный работ без света останется дом №49а по улице Минской.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№10, 10а, 12, 14 по улице Крупской, №№9, 12 по улице Невского, №№5, 7 по улице Парковой.С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии в домах №40 по улице Терешковой, №43 по улице Циолковского.С 14:00 до 16:00 обесточат дома №№6, 8 по улице 30 лет Октября, №№11-41 по улице 4-й Пятилетки, №№3, 5, 9, 9а, 11 по улице Кротевича, №10 по улице Гагарина, №№2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №23 по улице Шкатова, №4 по улице Шевченко.