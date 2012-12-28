Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой
Общество
«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Происшествия
Мэр предложил липчанам по возможности пользоваться общественным транспортом
Общество
Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанка не поверила в диагноз и 13 лет жила с ВИЧ без терапии
Общество
Не справилась с эмоциями: 38-летняя липчанка дубасила молотком по «Хёндаю» бывшего
Происшествия
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
Происшествия
На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида
Общество
Читать все
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
За хищение с ПВЗ товаров на 607 000 рублей — два года условно
Происшествия
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Двор на Фрунзе раскопан уже третий месяц: липчане жалуются на энергетиков
Общество
Два подрядчика должны вернуть полученные по муниципальным контрактам в Данкове миллионы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Читать все
Общество
930
вчера, 19:41
1

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

10 июля « РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Карбышева, 19б, улица Земная, 10 — без холодной воды останутся жители девяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, в частном секторе улиц Карбышева, Вавилова, Шевченко, Земной, Фурманова, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажный работ без света останется дом №49а по улице Минской. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№10, 10а, 12, 14 по улице Крупской, №№9, 12 по улице Невского, №№5, 7 по улице Парковой. 

С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии в домах №40 по улице Терешковой, №43 по улице Циолковского. 

С 14:00 до 16:00 обесточат дома №№6, 8 по улице 30 лет Октября, №№11-41 по улице 4-й Пятилетки, №№3, 5, 9, 9а, 11 по улице Кротевича, №10 по улице Гагарина, №№2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №23 по улице Шкатова, №4 по улице Шевченко.

отключения
0
1
2
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липецк
вчера, 19:49
Ул.Космонавтов без света сидит и планируется подать электроэнергию 10 июля в 02.30. Спасибо большое за заботу.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить