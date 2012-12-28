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Общество
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вчера, 19:41
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
10 июля « РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Карбышева, 19б, улица Земная, 10 — без холодной воды останутся жители девяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 из-за монтажный работ без света останется дом №49а по улице Минской.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№10, 10а, 12, 14 по улице Крупской, №№9, 12 по улице Невского, №№5, 7 по улице Парковой.
С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии в домах №40 по улице Терешковой, №43 по улице Циолковского.
С 14:00 до 16:00 обесточат дома №№6, 8 по улице 30 лет Октября, №№11-41 по улице 4-й Пятилетки, №№3, 5, 9, 9а, 11 по улице Кротевича, №10 по улице Гагарина, №№2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №23 по улице Шкатова, №4 по улице Шевченко.
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