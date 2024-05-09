Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
556
сегодня, 07:00
5
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Распорядок заключительного рабочего дня недели.
Днём воздух в Липецке раскалится от +30 до +32 градусов, при этом возможны кратковременные дожди, местами с грозой.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
ул. Фурманова, 2б 23/3, 23а, 27, 30а,32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Дорожной, зареченской, Земной, Карбышева, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Шевченко.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Минская, 49а
- ул. Невского, 9, 12;
- ул. Парковая, д. 5, 7.
С 9:00 до 16:00 перестанет биться пульс в розетках:
- ул. Циолковского, 43.
С 14:00 до 16:00 погрузятся во мрак:
- ул. 4-й Пятилетки, 11-41;- ул. 30 лет Октября, 6, 8;
- ул. В.Л. Кротевича 3, 5, 9, 9а,11;
- ул. Гагарина, 10;
- ул. Горняцкая, 2, 3, 4, 6;
- ул. И.В. Шкатова, 23;
- ул. Шевченко, 4.
Пробки
Бензин и приложение, которое может предупредить о пробках – всё, что нужно для передвижения по городу.
Парки
Массовые гулянья на свежем воздухе начнутся уже сегодня, ниже их расписание на графике мэрии Липецка.
Казачий спектакль
В 19:00 Театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) второй день подряд будет показывать спектакль «Щелкунчик» (6+).
Режиссёром-постановщиком и хореографом стал заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов. Художником -постановщиком – заслуженный деятель искусств России и главный художник Государственного Кремлёвского дворца Григорий Белов, Музыку написал композитор «Казаков России» Роман Семьянинов. Художник по костюмам – Юлия Волкова. Известное действо украсят своим присутствием казаки в шикарных, исторически выверенных костюмах с меховыми шапками, золотыми аксельбантами и лампасами. Задействованы в спектакле и юные воспитанники студии народного искусства «Казаков России».
Если у вас есть сбережения...
52% жителей Липецкой области советует держать накопления в рублях, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Патриотизм в экономике – это здорово, но год назад национальной валюте доверял 61% граждан. За перевод сбережений в доллары высказались 34%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню сравнялись — 23 и 22% соответственно.
Дорогие липчане! Жарко и хочется побыстрее на пляж во время выходных. Ждать осталось недолго. А продержаться помогут новости на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
4
1
0
0
0
Комментарии (5)