Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой
Общество
«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Происшествия
Мэр предложил липчанам по возможности пользоваться общественным транспортом
Общество
Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанка не поверила в диагноз и 13 лет жила с ВИЧ без терапии
Общество
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
Происшествия
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида
Общество
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
Читать все
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
За хищение с ПВЗ товаров на 607 000 рублей — два года условно
Происшествия
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Двор на Фрунзе раскопан уже третий месяц: липчане жалуются на энергетиков
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей
Общество
Читать все
Общество
556
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения

Распорядок заключительного рабочего дня недели.

Жара, гроза

Днём воздух в Липецке раскалится от +30 до +32 градусов, при этом возможны кратковременные дожди, местами с грозой.

_MG_177412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

ул. Фурманова, 2б 23/3, 23а, 27, 30а,32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Дорожной, зареченской, Земной, Карбышева, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Шевченко.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. имени Н.К. Крупской,10, 10а, 12, 14;
- ул. Минская, 49а
- ул. Невского, 9, 12;
- ул. Парковая, д. 5, 7.

DSC0008412_2.jpg

С 9:00 до 16:00 перестанет биться пульс в розетках:

- ул. В. Терешковой, 40;
- ул. Циолковского, 43.


С 14:00 до 16:00 погрузятся во мрак:

- ул. 4-й Пятилетки, 11-41;
- ул. 30 лет Октября, 6, 8;
- ул. В.Л. Кротевича 3, 5, 9, 9а,11;
- ул. Гагарина, 10;
- ул. Горняцкая, 2, 3, 4, 6;
- ул. И.В. Шкатова, 23;
- ул. Шевченко, 4.

Пробки

Бензин и приложение, которое может предупредить о пробках – всё, что нужно для передвижения по городу.


Парки

Массовые гулянья на свежем воздухе начнутся уже сегодня, ниже их расписание на графике мэрии Липецка.

HmoL5QawR1HL3fo94nr33SkoAn0eBbsGYhOu1FnU-aZzzV4YMQiYP3uDPJHztYxaVj3o9gvMOO6fUbcYE9o3JweY.jpg

Казачий спектакль 

В 19:00 Театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) второй день подряд будет показывать спектакль «Щелкунчик» (6+). 

3al3r4kh5vqil1ycjx46w8ammgml0ty2.jpg

Режиссёром-постановщиком и хореографом стал заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов. Художником -постановщиком – заслуженный деятель искусств России и главный художник Государственного Кремлёвского дворца Григорий Белов, Музыку написал композитор «Казаков России» Роман Семьянинов. Художник по костюмам – Юлия Волкова. Известное действо украсят своим присутствием казаки в шикарных, исторически выверенных костюмах с меховыми шапками, золотыми аксельбантами и лампасами. Задействованы в спектакле и юные воспитанники студии народного искусства «Казаков России». 

Если у вас есть сбережения...

52% жителей Липецкой области советует держать накопления в рублях, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Патриотизм в экономике – это здорово, но год назад национальной валюте доверял 61% граждан. За перевод сбережений в доллары высказались 34%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню сравнялись — 23 и 22% соответственно.

2.jpg

Чаще всего за накопления в рублях выступают бывшие пионеры, т.е. россияне в возрасте от 45 лет – 57%. Граждане от 35 до 45 лет — хотят сохранить сбережения в юанях - 26%.

Дорогие липчане! Жарко и хочется побыстрее на пляж во время выходных. Ждать осталось недолго. А продержаться помогут новости на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
4
1
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
11 минут назад
Убрать утиль сбор на марку зукер из Китая (электричка) , или вообще давать субстанцию на покупку данного автомобиля , есть конечно москвич 3е или липецкий эволют , но это капля в море
Ответить
Экономист
32 минуты назад
Даже волной презрения? Ничему горожан жизнь не учит.
Ответить
Пенсионер
37 минут назад
Жду сегодня пенсию хлеба купить не ненашто вот и всё сбережения , нищета и безнадёга .
Ответить
Гость
39 минут назад
Одно на уме-гулянки.Идите порядок наведите в огородах,садах,дачах.Всё заросло бурьяном.Про город молчу,бурьян для Вас,это как деревья.
Ответить
Гость
40 минут назад
Осенью посмотрим какие сбережения и в чем хранят ,скоро будет весело, ЖКХ +13 процентов, бензин по 100 и т.д
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить