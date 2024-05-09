Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения

Распорядок заключительного рабочего дня недели.

Днём воздух в Липецке раскалится от +30 до +32 градусов, при этом возможны кратковременные дожди, местами с грозой.









ул. Фурманова, 2б 23/3, 23а, 27, 30а,32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- ул. Парковая, д. 5, 7.









С 9:00 до 16:00 перестанет биться пульс в розетках:









- ул. 4-й Пятилетки, 11-41;









Казачий спектакль





В 19:00 Театр танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) второй день подряд будет показывать спектакль «Щелкунчик» (6+).













Режиссёром-постановщиком и хореографом стал заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов. Художником -постановщиком – заслуженный деятель искусств России и главный художник Государственного Кремлёвского дворца Григорий Белов, Музыку написал композитор «Казаков России» Роман Семьянинов. Художник по костюмам – Юлия Волкова. Известное действо украсят своим присутствием казаки в шикарных, исторически выверенных костюмах с меховыми шапками, золотыми аксельбантами и лампасами. Задействованы в спектакле и юные воспитанники студии народного искусства «Казаков России».







Если у вас есть сбережения...





52% жителей Липецкой области советует держать накопления в рублях, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Патриотизм в экономике – это здорово, но год назад национальной валюте доверял 61% граждан. За перевод сбережений в доллары высказались 34%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню сравнялись — 23 и 22% соответственно.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Дорожной, зареченской, Земной, Карбышева, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Шевченко.- ул. имени Н.К. Крупской,10, 10а, 12, 14;- ул. Минская, 49а- ул. Невского, 9, 12;- ул. В. Терешковой, 40;- ул. Циолковского, 43.С 14:00 до 16:00 погрузятся во мрак:- ул. 30 лет Октября, 6, 8;- ул. В.Л. Кротевича 3, 5, 9, 9а,11;- ул. Гагарина, 10;- ул. Горняцкая, 2, 3, 4, 6;- ул. И.В. Шкатова, 23;- ул. Шевченко, 4.Бензин и приложение, которое может предупредить о пробках – всё, что нужно для передвижения по городу.Массовые гулянья на свежем воздухе начнутся уже сегодня, ниже их расписание на графике мэрии Липецка.Чаще всего за накопления в рублях выступают бывшие пионеры, т.е. россияне в возрасте от 45 лет – 57%. Граждане от 35 до 45 лет — хотят сохранить сбережения в юанях - 26%.