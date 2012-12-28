Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ

Сегодня, 9 июля, губернатор Игорь Артамонов обвинил топливные компании в неисполнении договоренностей, стало известно, что из окна выпали две девочки, и врачи рассказали о липчанке, которая не поверила в диагноз ВИЧ и чуть не умерла через 13 лет.