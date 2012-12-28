Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
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вчера, 20:26
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Сегодня, 9 июля, губернатор Игорь Артамонов обвинил топливные компании в неисполнении договоренностей, стало известно, что из окна выпали две девочки, и врачи рассказали о липчанке, которая не поверила в диагноз ВИЧ и чуть не умерла через 13 лет.
«Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учётом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. На этих кадрах именно это. Очереди. Люди, которые с вечера и до утра ждут топлива у закрытых АЗС. Так быть не должно», — гневно написал глава области.
Игорь Артамонов обратился к руководителям топливных компаний с просьбой незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область и обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом.
А мэр Липецка Михаил Щербаков призвал горожан, по возможности, пересесть на общественный транспорт, который, так же как и спецтранспорт проблем с топливом не испытывает. И рассказал о начале дежурства на АЗС волонтеров. Они распределяют машины к колонкам в зависимости от расположения топливного бака, и раздают воду.
Напомним, с 11 июля в Липецкой области вводится система продажи бензина по четно-нечетной схеме. В добавок к этому правительство области дорабатывает системы мониторинга наличия топлива. Первая, как рассказал Игорь Артамонов, агрегатор данных из разных источников с элементами искусственного интеллекта. Вторая основана на регулярных докладах волонтёров с АЗС. Обе системы станут общедоступными.
Липчане оставили под статьями об очередях несколько сотен комментариев!
«Держитесь ребята, в конце туннеля будет просвет», — ободрила Елена.
«Теперь еще и заправке Гагарина-Титова подъехал бензовоз, и тут же одновременно произошло невероятное, на заправке пропал свет. Работники заправки сказали не будет света до 17:00. О каком решении вопроса очередей идет речь? Разбирайтесь срочно с этой заправкой», — потребовал Критик.
«Стою в очереди на Роснефть Гагарина перекресток с Титова 2 часа 40 минут и края еще не видно», — возмутился еще один Критик.
«Надо в очередь организовать бесплатную доставку еды и биотуалет за счёт хозяин АЗС, люди 12 часов проводят в очередях», — предложил Медведь.
«Интересно, а на водке машина доедет до заправки, а то, боюсь, не дотяну», — поинтересовался комментатор.
«Надо как к врачам через госуслуги на заправки по времени записываться», — предложил Век цифровизации.
«Уничтоженные троллейбусы еще аукнутся», — считает Бакс.
«Сделайте на это время стоимость проезда в транспорте ниже действующей — и это справедливо будет!» — попросила Зоя.
На фоне таких новостей по-новому заиграло известие о том, что шетлинского пони Лаврушку, украденного в выходные Ельце, полицейские вернули хозяину.
В Усмани еще 5 мая из окна выпали две девочки двух и четырех лет. Сначала в окне не удержалась одна, а следом упала и пытавшаяся её спасти сестра.
Девочки из благополучной семьи. Во время трагедии их матери не было дома, а отец ненадолго вышел в аптеку.
Сестры получили тяжелые травмы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
«Слушайте, ну замки на окна стоят 1000 рублей за несколько штук. Ну не такие огромные деньги. Ну появился ребенок в доме, ну установите сразу. Бережного и бог бережёт! Хорошо не пригодится. На всякий случай!», — написала Жительница.
Отдел полиции № 7 Липецка проводит проверку странного инцидента: из открытого окна пятого этажа дома на улице Свиридова звал на помощь 5-летний ребенок: «Мама, спаси меня!».
В полиции уже успокоили, ничего страшного с малышом не случилось, но обещали разобраться, почему он вдруг начал кричать.
Неожиданную историю рассказала в соцсетях министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина. Врачам удалось добиться полной клинической ремиссии пациентки, у которой еще 13 лет назад был выявлен ВИЧ.
Тогда женщина не поверила врачам. А недавно, переболев пневмонией и резко сбросив вес, начала подозревать у себя онкологию и обратилась к медикам. Тут-то и вспомнила о давнем диагнозе.
Врачи подобрали женщине схему современной антиретровирусной терапии. Лечение продолжалось полтора года.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +30 до +32 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами.
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