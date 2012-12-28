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Общество
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сегодня, 15:13
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В Липецкой области замедлился рост цен на бензин
Более, чем на один процент подорожал бензин лишь одной марки — АИ-92, цены на остальное топливо выросли менее процента.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,88%, или на 61 копейку и составила 73,10 рубля за литр (неделей ранее — 72,49 рубля за литр). Заметнее всего, на 1,65% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 67,55 рубля до 68,68 рубля, или на 1 рубль 13 копеек. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,26%, или на 20 копеек, его цена составила 76,41 рубля (неделей ранее 76,21 рубля). На 0,1% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,91 рубля против 95,81 рубля за литр неделей ранее (+10 копеек). На 0,22% подорожало дизельное топливо — с 82,91 до 83,09 рубля, стоимость изменилась на 18 копеек.
На прошлой неделе максимальный рост составлял 4 рубля 61 копейку.
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