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сегодня, 15:13
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В Липецкой области замедлился рост цен на бензин

Более, чем на один процент подорожал бензин лишь одной марки — АИ-92, цены на остальное топливо выросли менее процента. 

Бензин дорожал в Липецкой области шестую неделю подряд, однако рост цен на топливо замедлился. Максимально (+1,65%) выросла цена на бензин 92-й марки — неделей ранее максимальный рост был 6,44% на бензин 95-й марки. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 30 июня по 6 июля.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,88%, или на 61 копейку и составила 73,10 рубля за литр (неделей ранее — 72,49 рубля за литр). Заметнее всего, на 1,65% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 67,55 рубля до 68,68 рубля, или на 1 рубль 13 копеек. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,26%, или на 20 копеек, его цена составила 76,41 рубля (неделей ранее 76,21 рубля). На 0,1% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,91 рубля против 95,81 рубля за литр неделей ранее (+10 копеек). На 0,22% подорожало дизельное топливо — с 82,91 до 83,09 рубля, стоимость изменилась на 18 копеек. 

На прошлой неделе максимальный рост составлял 4 рубля 61 копейку.

топливо
инфляция
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
кит
24 минуты назад
А на калине бензин выше 100р. Их посчитали ?Или они для подсчетов прозрачны !
Ответить
?
30 минут назад
Это цены за какой год?
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Житель
46 минут назад
17 человек у них в штате , чтоб такой "мониторинг" делать
Ответить
Да
50 минут назад
Смеются чтоли
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