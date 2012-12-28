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3575
сегодня, 12:53
37

В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой

Липчане продолжают выкладывать видео с очередями за бензином.

Очереди к заправкам — самая популярная тема в липецких пабликах. Особенно в специализированных группах по поиску бензина. Например, одна из них «Где заправиться? г. Липецк» набрала уже 10,5 тысячи подписчиков, хотя вступить в нее можно только по приглашению.

Водители дают друг другу дельные советы. Предлагают заправиться в Малом Хомутце или Грязях — там на момент публикации фото и видео в чате бензин есть, но в Грязях он по недемократичной цене в 110 рублей.

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Не советуют ехать на заправки в Косырёвкe и у железнодорожного вокзала Липецка — судя по видео, там огромные очереди (на улице Гагарина от площади Авиаторов), в которых стоят часами. Машины заняли целый ряд вдоль обочины.



А на улице Неделина вчера вечером наш корреспондент отстоял два часа за бензином, после чего узнал — его заправляют только юрлицам по картам.

Стоят в очереди даже к пустыми заправкам в ожидании бензовоза.



Некоторые липчане жалуются, что водители намеренно «растягивают очередь» за топливом, сильно увеличивая безопасную дистанцию до ближайшего автомобиля.

Сегодня мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил: в самые жаркие часы ожидающим заправки водителям и волонтёрам будут раздавать питьевую воду.  


Но уже накануне эта инициатива стала «народной»: 8 июля на Минской улице один из ресторанов раздал стоящим в очереди водителям 100 стаканов кваса. Его энтузиасты разносили по машинам на подносе.

бензин
топливо
АЗС
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Комментарии (37)

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Сначала новые
Animal planet.
7 минут назад
А у нас ещё и свет на 11 мкр отключили,и включат ночью. Мда уж. Ещё осталось воду отключить,вот как собаке еду вечером разогревать? Хотя можно в кастрюлю с горячей водой,положить миску с едой.
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Андрей
14 минут назад
Цирк, извините. Я за бензином, а мне квас...
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липчанин
23 минуты назад
Я извиняюсь ,что не по теме , но не могу молчать по поводу отсутствия шпиля на крыше сине -голубой новостройке в последнем видео , такое впечатление складывается , что дом как будто недостроенный, аналагичный дом стоит и на площади Победы и тоже без ценьрального шпиля и маковки ! Я вот не пойму куда смотрит специальная комиссия , не ужели она не замечает , что зданиям не хватает важных фрагментов
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парторг
24 минуты назад
А ещё недавно смеялись, что в СССР были очереди часовые.
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Константин
28 минут назад
Стою в очереди на АЗС Лукойл в с. Ленино, с 8 часов утра. Ни одного волонтёра с водой. У операторов спрашиваем, когда будет бензин. Они отвечают, что не знают.
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Верещагин
30 минут назад
И эти трудности преодалеем. Работайте братья! Вам на передовой сложнее. Тыл не подведёт.
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Тортилла
15 минут назад
Но почему нельзя просто жить а всё время надо что-то преодолевать, затягивать пояса, относиться с пониманием?
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Качели
36 минут назад
а не лучше завести на 4 утра будильник приехать и заправиться чем стоять такие очереди?
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Житель
14 минут назад
Приехать то ты * , но кто тебе сказал, что ночью есть бензин и ты заправишься?
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К
15 минут назад
Сам-то пробовал? :) Знаешь сколько таких умных как ты? :)
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петр
47 минут назад
Опять Липецк во всей красе ,по всем новостным каналам ролики какие здесь очереди,,,,,,жуть
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Константин
28 минут назад
Так это по всей России, тут уж Липецк винить не в чем.
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....
сегодня, 14:12
Интересно, кто стоит часами в очереди, где они работают, каков график работы? Вот бы Андроповские времена, когда проверяли- кто где работает и почему сейчас не на рабочем месте?
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Константин
22 минуты назад
А если водители в отпусках (приказы об отпусках никто с собой не возит)? Или по устному указанию начальства поехали выполнять какие-то поручения? Плюс во время Андропова не было такого количества транспорта. У полиции есть более важные дела, нежели тунеядцев отлавливать.
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Ага
28 минут назад
Сейчас все самозанятые, когда хотят, тогда и работают
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Водитель
35 минут назад
Не поверите, но очень много тех, у кого работа связана с постоянными разъездами
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Елена
сегодня, 14:05
Держитесь ребята , в конце туннеля будет просвет.
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