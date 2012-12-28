В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой

Липчане продолжают выкладывать видео с очередями за бензином.

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Но уже накануне эта инициатива стала «народной»: 8 июля на Минской улице один из ресторанов раздал стоящим в очереди водителям 100 стаканов кваса. Его энтузиасты разносили по машинам на подносе.

Очереди к заправкам — самая популярная тема в липецких пабликах. Особенно в специализированных группах по поиску бензина. Например, одна из них «Где заправиться? г. Липецк» набрала уже 10,5 тысячи подписчиков, хотя вступить в нее можно только по приглашению.Водители дают друг другу дельные советы. Предлагают заправиться в Малом Хомутце или Грязях — там на момент публикации фото и видео в чате бензин есть, но в Грязях он по недемократичной цене в 110 рублей.Не советуют ехать на заправки в Косырёвкe и у железнодорожного вокзала Липецка — судя по видео, там огромные очереди (на улице Гагарина от площади Авиаторов), в которых стоят часами. Машины заняли целый ряд вдоль обочины.А на улице Неделина вчера вечером наш корреспондент отстоял два часа за бензином, после чего узнал — его заправляют только юрлицам по картам.Стоят в очереди даже к пустыми заправкам в ожидании бензовоза.Некоторые липчане жалуются, что водители намеренно «растягивают очередь» за топливом, сильно увеличивая безопасную дистанцию до ближайшего автомобиля.Сегодня мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил: в самые жаркие часы ожидающим заправки водителям и волонтёрам будут раздавать питьевую воду.