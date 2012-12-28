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вчера, 17:09
16

Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование

Мужчине удалось отсудить только 7 000 рублей судебных расходов.

Липецкий областной суд отказал во взыскании компенсации морального вреда водителю, у которого не установлено состояние опьянения после медицинского освидетельствования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник ДПС, остановивший водителя для проверки документов, заподозрил у него признаки опьянения и направил на медицинское освидетельствование. Однако оно показало — водитель трезв.

После этого производство по делу об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения) было прекращено, но липчанин решил судиться с Министерством внутренних дел России.

Мужчина потребовал 30 тысяч рублей за моральный вред и компенсацию судебных расходов: он указал в иске, что испытывал нравственные страдания, находясь под бременем ответственности за административное правонарушение, которое не совершал.

Советский районный суд Липецка взыскал в пользу водителя 7 тысяч рублей судебных расходов, а во взыскании морального вреда отказал. Областной суд оставил это решение в силе.
ПДД
пьяная езда
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
пешеход
вчера, 20:12
100% водятел сам пошёл на обострение ситуации.
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Заблуждение
вчера, 20:50
Какой же он водятел если правил не нарушал и суд выиграл.
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7777777
вчера, 21:24
Какой же он водятел если правил не нарушал и суд выиграл. "Выиграл" понятие растяжимое. За то время, которое он потратил на сбор документов и все прочие судебные мероприятия, мог бы заработать раз в десять больше чем 7 000 рублей. Наверное у человека слишком много свободного времени
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А может
вчера, 20:02
лучше в первую очередь задерживать тех, кто превышает скорость? И, лишь, когда они "кончатся", начинать проверять на алкоголь тех, кто скорость не превышал.
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Как говорится
вчера, 19:49
Вода камень точит. Сам факт что он выиграл судебный процесс это уже прогресс. Порой через чур предвзятое отношение к автомобилистам имеет место быть. В конце концов это суд первой инстанции.
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lugov
вчера, 19:11
Это все, что нам нужно знать о правах человека
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Яма и дороги
вчера, 22:06
В России.
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Прохожий
вчера, 19:07
Очень надеюсь- ретивых сотрудников нахлобучат по полной!!?
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Гость
вчера, 18:55
У них что трубки кончились? Лучше бы тормозили и предлагали бензин !!!! От них не чего хорошего не жди. Вспомнил случай тормозит сотрудник меня и спрашивает пил , нет а от самого за километр спертным розит и лицо красное!!!
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48
вчера, 18:30
Красавчик!
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Андрей
вчера, 18:24
Скоро будут спрашивать откуда пары бензина?
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дед
вчера, 18:16
Да ладно вам, люди часами унижают себя, просиживая в соцсетях.
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Если
вчера, 17:41
ч-к абсолютно непьющий то ему нечего бояться мед освидетельствования, а если он так страдал, то значит ему было чего боятся, значит, что бывало что он садился за руль пьяным? (может и ошибаюсь)
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Гость
вчера, 17:59
представь ситуацию, ты двигаешься по важным делам, ты не пил, тебя тормозят и говорят - у тебя кажется запашок, мурыжат, потом везут в наркологию, ты тратишь время, опаздываешь на встречу, возможно теряешь деньги, а экспертиза показывает по нулям, а потом еще сотрудники предлагают тебе добраться до машины самому, считаешь это норм?
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Александр
вчера, 17:57
А потеря времени? Может он на работу ехал, в итоге опоздал и его уволили из-за этого?
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Тур
вчера, 17:48
А тебе не приходило в мозг, что будучи непьющим и оправданный врачами чел претерпел унижения и был вынужден обратиться в суд?
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