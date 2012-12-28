Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
2342
вчера, 17:09
16
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Мужчине удалось отсудить только 7 000 рублей судебных расходов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник ДПС, остановивший водителя для проверки документов, заподозрил у него признаки опьянения и направил на медицинское освидетельствование. Однако оно показало — водитель трезв.
После этого производство по делу об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения) было прекращено, но липчанин решил судиться с Министерством внутренних дел России.
Мужчина потребовал 30 тысяч рублей за моральный вред и компенсацию судебных расходов: он указал в иске, что испытывал нравственные страдания, находясь под бременем ответственности за административное правонарушение, которое не совершал.
Советский районный суд Липецка взыскал в пользу водителя 7 тысяч рублей судебных расходов, а во взыскании морального вреда отказал. Областной суд оставил это решение в силе.
12
5
17
4
8
Комментарии (16)