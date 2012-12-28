Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование

Мужчине удалось отсудить только 7 000 рублей судебных расходов.

Липецкий областной суд отказал во взыскании компенсации морального вреда водителю, у которого не установлено состояние опьянения после медицинского освидетельствования.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сотрудник ДПС, остановивший водителя для проверки документов, заподозрил у него признаки опьянения и направил на медицинское освидетельствование. Однако оно показало — водитель трезв.После этого производство по делу об административном правонарушении по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения) было прекращено, но липчанин решил судиться с Министерством внутренних дел России.Мужчина потребовал 30 тысяч рублей за моральный вред и компенсацию судебных расходов: он указал в иске, что испытывал нравственные страдания, находясь под бременем ответственности за административное правонарушение, которое не совершал.Советский районный суд Липецка взыскал в пользу водителя 7 тысяч рублей судебных расходов, а во взыскании морального вреда отказал. Областной суд оставил это решение в силе.