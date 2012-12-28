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вчера, 16:11
9

«Ваша вода потерялась»

Липчане второй месяц живут без горячей воды. В проблеме до сих пор разбираются.

В домах № 13 и 17 по улице Хорошавина и № 9 по улице Белана с 1 июня нет горячей воды. Сначала это было плановое отключение, 14 июня воду включили, но ненадолго, так как потекла она в подвалы. Воду опять отключили, пообещав подать сначала 3 июля, а потом 10-го.



— В моем водонагревателе сгорел тэн. Теперь я грею воду в кастрюлях. Пенсионеры в нашем доме тоже кастрюлями воду греют — у них нет средств, чтобы купить водонагреватель — хороший не меньше 20 тысяч стоит! Я плачу деньги «РИР-Энерго» да еще водонагреватель покупать?! — возмущается Любовь.

— А я не могу счетчик горячей воды поверить, пока воду не включат! — добавляет ее соседка.

— Сейчас нет воды, а осенью отопления не будет? Или как?! — переживает еще одна женщина.

В кипятке, который во время прорыва, тек и по двору, «сварилась» вишня.



Именно под этим деревом, как рассказали липчанам представители комиссии, приезжавшей к домам, находится прохудившаяся труба, которую надо заменить.



Директор УК «Липецк-град» Сергей Девличаров обратился в Липецкий филиала компании «РИР-Энерго» с письмом, в котором просит в кратчайшие сроки устранить порыв у дома № 17 по улице Хорошавина.



Жильцы домов рассказали GOROD48, что рабочих видели только однажды, они откачивали воду из колодцев по соседству.



Слесарь управляющей компании, который регулярно наведывается в подвалы на вопрос, когда же включат воду, загадочно ответил: «Ваша вода потерялась».

Жильцы написали несколько жалоб в Госжилинспекцию по Липецкой области. Одному из них пообещали, что воду дадут 30 июля, другому — 14 июля, а третьему — аж 6 августа!



В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 заявили, что проблемная труба компании не принадлежит, хотя именно по ней в дома подают горячую воду. А в мэрии Липецка рассказали, что историю о пропавшей воде изучает департамент ЖКХ.

Жильцы домов тем временем собираются жаловаться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также подать в суд на энергетиков, которые лишили их горячей воды.
отключение горячей воды
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Жкх
вчера, 22:11
До лампочки
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Сергей
вчера, 21:39
Надо периодически менять управляющую компанию, тогда они хоть что-то начинают делать
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Татьяна
вчера, 19:10
Похоже улица Звёздная, дома 13 и 13/2 по тому же пути идёт. Горячей воды нет. 22 июня отключили, 6 июля дали. 7 июля отключили и до сих пор горячей воды нет. РИРу Энерго двух недель мало? За что такую коммуналку платим???
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Захарова
вчера, 18:32
если это не труба рира, то почему люди платят за воду риру?
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Слесарь
вчера, 17:26
Совсем в недалёкие времена сначала устраняли порывы а потом искали чя труба и кому пренодлежит ,предъявляли счет за оказаные услуги по устранению течи.
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Рок Злой
вчера, 17:21
Не поднимайте ажиотажа вокруг воды, а то будет как с гречкой...
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Возможно
вчера, 22:02
Как с бензином...
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Александр Н.
вчера, 16:54
Полнейший бардак,никто ни за что не отвечает,но денежки по квитанциям требуют оплачивать в срок, живём в каком то Зазеркалье.
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тема для размышления
вчера, 16:46
В дальше, тем чудесатее чудеса !
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