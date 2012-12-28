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Общество
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вчера, 16:11
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«Ваша вода потерялась»
Липчане второй месяц живут без горячей воды. В проблеме до сих пор разбираются.
— В моем водонагревателе сгорел тэн. Теперь я грею воду в кастрюлях. Пенсионеры в нашем доме тоже кастрюлями воду греют — у них нет средств, чтобы купить водонагреватель — хороший не меньше 20 тысяч стоит! Я плачу деньги «РИР-Энерго» да еще водонагреватель покупать?! — возмущается Любовь.
— А я не могу счетчик горячей воды поверить, пока воду не включат! — добавляет ее соседка.
— Сейчас нет воды, а осенью отопления не будет? Или как?! — переживает еще одна женщина.
В кипятке, который во время прорыва, тек и по двору, «сварилась» вишня.
Именно под этим деревом, как рассказали липчанам представители комиссии, приезжавшей к домам, находится прохудившаяся труба, которую надо заменить.
Директор УК «Липецк-град» Сергей Девличаров обратился в Липецкий филиала компании «РИР-Энерго» с письмом, в котором просит в кратчайшие сроки устранить порыв у дома № 17 по улице Хорошавина.
Жильцы домов рассказали GOROD48, что рабочих видели только однажды, они откачивали воду из колодцев по соседству.
Слесарь управляющей компании, который регулярно наведывается в подвалы на вопрос, когда же включат воду, загадочно ответил: «Ваша вода потерялась».
Жильцы написали несколько жалоб в Госжилинспекцию по Липецкой области. Одному из них пообещали, что воду дадут 30 июля, другому — 14 июля, а третьему — аж 6 августа!
В Липецком филиале «РИР-Энерго» GOROD48 заявили, что проблемная труба компании не принадлежит, хотя именно по ней в дома подают горячую воду. А в мэрии Липецка рассказали, что историю о пропавшей воде изучает департамент ЖКХ.
Жильцы домов тем временем собираются жаловаться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также подать в суд на энергетиков, которые лишили их горячей воды.
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