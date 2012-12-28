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ИП Кочерьянц Владимир Суренович: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
Бизнес
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сегодня, 11:44
ИП Кочерьянц Владимир Суренович: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов в Липецкий областной Совет депутатов восьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.
Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
1. Информационный материал формата 3 х 6 м.
баннерное полотно – 150 р./кв.м.
виниловая пленка – 250 р./кв.м.
виниловая пленка ламинированная – 450 р./кв.м.
2. Информационный материал формата 1,2 м х 1,8 м.
баннерное полотно – 150 р./кв.м.
виниловая пленка – 250 р./кв.м.
виниловая пленка ламинированная – 450 р./кв.м.
3. Информационный материал формата 0,8 м х 1,2 м.
баннерное полотно – 150 р./кв.м.
баннерное полотно литое – 200 р./кв.м.
4. Информационный материал формата 1,8 м х 0,8 м с 4-мя люверсами.
баннерное полотно – 200 р./кв.м.
баннерное полотно литое – 250 р./кв.м.
5. Информационный материал формата 3 х 1,4м.
баннерное полотно – 150 р./кв.м.
6. Информационный материал формата 3 х 4 м.
Баннерное полотно - 150 р./кв.м.
7. Информационный материал формата 3 х 3м с люверсами по периметру через 30см.
баннерное полотно – 200 р./кв.м.
8. Информационный материал формата 3 х 2м с люверсами по периметру через 30см.
баннерное полотно – 200 р./кв.м.
9. Информационный материал формата 2 х 2м с люверсами по периметру через 30см.
баннерное полотно – 200 р./кв.м.
10. Информационный материал формата 1 х 0,4м их ПВХ 3мм, с печатью 4+0.
ПВХ полотно – 1100 р./кв.м.
Цены указаны без НДС.
Юр. адрес: 399778, Липецкая область, г. Елец, пер. Хмелинецкий, д. 4, т. 8 (920) 5129999, 8 (47467) 60099,
e – mail: vikom.reklama@mail.ru