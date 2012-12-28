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Происшествия
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сегодня, 11:42
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«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Отдел полиции №7 проводит проверку.
В окне стоял 5-летний мальчик, рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, с ним, к счастью, ничего страшного не произошло — ущерба его здоровью и жизни нет. Однако в произошедшем на улице Свиридова разбирается отдел полиции №7.
— Будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего, ситуация взята на контроль, — сообщили нам в пресс-службе управления.
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