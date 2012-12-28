«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа

Отдел полиции №7 проводит проверку.

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Очевидцы сняли жуткое видео: из открытого окна пятого этажа дома на улице Свиридова ребёнок звал на помощь, визжал и кричал: «Мама, спаси меня!». Свидетели этой сцены обратились в полицию.В окне стоял 5-летний мальчик, рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, с ним, к счастью, ничего страшного не произошло — ущерба его здоровью и жизни нет. Однако в произошедшем на улице Свиридова разбирается отдел полиции №7.— Будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего, ситуация взята на контроль, — сообщили нам в пресс-службе управления.