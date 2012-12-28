Строительство кольцевой развязки в «Елецком» на старте: мэрия торопит энергетиков

Задача мэрии — заставить энергетиков как можно скорее убрать из зоны работ свои сети. Сегодня на месте стройки побывал глава города Михаил Щербаков.

В вашем браузере отключен JavaScript

Компания «Инфинити Групп» начинает завершающий этап строительства внутренней окружной дороги в «Елецком» с выводом улицы Хренникова на Елецкое шоссе и с кольцевой развязкой в районе гипермаркета «Лемана Про». С начала недели подрядчик готовит строительную площадку: вырубает деревья на месте будущей развязки, откапывает инженерные коммуникации, завозит технику, вагончики для работников.Сегодня глава Липецка Михаил Щербаков побывал на месте будущей развязки, так необходимой жителям «Елецкого». И первым делом спросил у руководителя управления строительства мэрии Владимира Поваляева, как скоро энергетики вынесут с места работ свои сети? Вопрос не праздный: городская администрация теребит их с февраля с разработкой соответствующих проектов, но только на днях сетевики получили разрешения на свои работы. И это удивительно, ведь за перенос сетей мэрия заплатит им 53 миллиона рублей.Будучи прагматиком, мэр Липецка тут же просчитал, что даже если сетевики будут оперативны, с места строительства дороги и развязки они уйдут осенью. Так что же, асфальт на «Елецком» будут укладывать зимой?Владимир Поваляев и представитель подрядчика заверили Михаила Щербакова, что нет. Что для ускорения перекладки сетей часть затрат энергетиков на себя (с соответствующей доплатой) возьмет «Инфинити Групп». А еще некоторые работы дорожники будут вести параллельно с энергетиками. Это —, никакого перехода работ на следующий год в «Елецком» не предусмотрено. Контракт предполагает исполнение до конца этого года.Полученной информацией мэр был удовлетворен.«Инфинити Групп» выиграла контракт на этот объект за 142,5 миллиона рублей, имея в активе опыт строительства дороги с нуля: в 2024 году компания проложила 633 метра четырехполосной магистрали по улице Белана, выведя ее на Воронежское шоссе. Теперь «Инфинити Групп» предстоит продлить дорогу по улице Хренникова на 400 метров — к елецкому выезду.Сейчас этот участок представляет собой изрытое колдобинами направление, которое несколько лет подряд мэрия отсыпала снятым с ремонтируемых улиц асфальтобетоном. Весь этот, по сути, мусор подрядчик снимет под ноль. А потом выроет корыто под новую дорогу. В ее основании предусмотрена плотная подушка из двух слоев утрамбованного песка разных фракций толщиной 0,8 метра и 0,4 метра гранитного щебня, заклиненного мелким шлаком. Поверх дорожники настелют геотекстиль и уложат выравнивающий слой асфальтобетона. И только потом на дорогу накатают финишное покрытие: нижний слой из обычного асфальтобетона и верхний — из специального щебёночно-мастичного. Толщина всего этого «пирога» составит без малого полтора метра!Новый выезд станет магистралью с расчетной скоростью движения в 60 км/ч. Ширина четырехполосной дороги — по две в каждом из направлений — 14 метров. В месте ее примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров — там уже можно будет разгоняться до 70 км/ч.На новой дороге также предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами шириной 2,5 метра и отгонами перед ними в 17,5 метра. И что ещё важнее — специальная площадка для разворота и отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка для автобусов расположена на земельном участке гипермаркета «Лемана Про»). Так что водителям «маршруток» не придется лишний раз маневрировать. Кстати, с нового участка дороги по Хренникова, с разворотной площадки и остановок воду отведут через ливневку к колодцам существующей канализации.Сейчас активно растущий район имеет лишь один полноценный выезд, что заставляет водителей петлять по внутриквартальным проездам. При строительстве второй развязки, что примечательно, движение по Елецкому шоссе не перекроют, а сузят, оставив по одной полосе на въезд в Липецк и на выезд из него.