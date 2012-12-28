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Общество
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сегодня, 14:15
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Строительство кольцевой развязки в «Елецком» на старте: мэрия торопит энергетиков
Задача мэрии — заставить энергетиков как можно скорее убрать из зоны работ свои сети. Сегодня на месте стройки побывал глава города Михаил Щербаков.
Сегодня глава Липецка Михаил Щербаков побывал на месте будущей развязки, так необходимой жителям «Елецкого». И первым делом спросил у руководителя управления строительства мэрии Владимира Поваляева, как скоро энергетики вынесут с места работ свои сети? Вопрос не праздный: городская администрация теребит их с февраля с разработкой соответствующих проектов, но только на днях сетевики получили разрешения на свои работы. И это удивительно, ведь за перенос сетей мэрия заплатит им 53 миллиона рублей.
Будучи прагматиком, мэр Липецка тут же просчитал, что даже если сетевики будут оперативны, с места строительства дороги и развязки они уйдут осенью. Так что же, асфальт на «Елецком» будут укладывать зимой?
Владимир Поваляев и представитель подрядчика заверили Михаила Щербакова, что нет. Что для ускорения перекладки сетей часть затрат энергетиков на себя (с соответствующей доплатой) возьмет «Инфинити Групп». А еще некоторые работы дорожники будут вести параллельно с энергетиками. Это — не мост на Карьере, никакого перехода работ на следующий год в «Елецком» не предусмотрено. Контракт предполагает исполнение до конца этого года.
Полученной информацией мэр был удовлетворен.
«Инфинити Групп» выиграла контракт на этот объект за 142,5 миллиона рублей, имея в активе опыт строительства дороги с нуля: в 2024 году компания проложила 633 метра четырехполосной магистрали по улице Белана, выведя ее на Воронежское шоссе. Теперь «Инфинити Групп» предстоит продлить дорогу по улице Хренникова на 400 метров — к елецкому выезду.
Сейчас этот участок представляет собой изрытое колдобинами направление, которое несколько лет подряд мэрия отсыпала снятым с ремонтируемых улиц асфальтобетоном. Весь этот, по сути, мусор подрядчик снимет под ноль. А потом выроет корыто под новую дорогу. В ее основании предусмотрена плотная подушка из двух слоев утрамбованного песка разных фракций толщиной 0,8 метра и 0,4 метра гранитного щебня, заклиненного мелким шлаком. Поверх дорожники настелют геотекстиль и уложат выравнивающий слой асфальтобетона. И только потом на дорогу накатают финишное покрытие: нижний слой из обычного асфальтобетона и верхний — из специального щебёночно-мастичного. Толщина всего этого «пирога» составит без малого полтора метра!
Новый выезд станет магистралью с расчетной скоростью движения в 60 км/ч. Ширина четырехполосной дороги — по две в каждом из направлений — 14 метров. В месте ее примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров — там уже можно будет разгоняться до 70 км/ч.
На новой дороге также предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами шириной 2,5 метра и отгонами перед ними в 17,5 метра. И что ещё важнее — специальная площадка для разворота и отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка для автобусов расположена на земельном участке гипермаркета «Лемана Про»). Так что водителям «маршруток» не придется лишний раз маневрировать. Кстати, с нового участка дороги по Хренникова, с разворотной площадки и остановок воду отведут через ливневку к колодцам существующей канализации.
Сейчас активно растущий район имеет лишь один полноценный выезд, что заставляет водителей петлять по внутриквартальным проездам. При строительстве второй развязки, что примечательно, движение по Елецкому шоссе не перекроют, а сузят, оставив по одной полосе на въезд в Липецк и на выезд из него.
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