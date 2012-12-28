В Липецкой — до +33 и град

Воздух прогреется выше нормы, но жара продлится недолго.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной депрессии и связанных с ней атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят: 10 июля — 23-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 11 июля — 20 градусов тепла, что в пределах нормы, 12 июля —18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +15 до +20, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, днем с грозой. Ночью — от +16 до +18, днем — от +30 до +32 градусов.День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.