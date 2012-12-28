В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!

В полиции же говорят, что трупы одиноких умерших в морг отвозят судебные медики.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонил житель улицы 50 лет НЛМК Липецка. Андрей рассказал о скоропостижной смерти своего знакомого, 47-летнего Александра, одиноко проживавшего в квартире дома №21 на этой же улице, а также о непонятных ему действиях сотрудников двух ритуальных агентств, объявившихся в квартире покойного раньше полицейских и медиков и запросивших 10 тысяч рублей за доставку тела в морг.— Мы с Александром были знакомы давно. Он болел тяжелой формой сахарного диабета. Я на этой неделе ездил за город, но позванивал ему каждый день, чтобы поддерживать и ободрять. В последний раз мы с ним разговаривали 7 июля. Он жаловался на недомогание, на боли в груди, говорил, что не может даже встать с кровати. Я посоветовал ему вызвать «скорую». А на следующий день не чмог до него дозвониться. Я запереживал и вчера вечером вернулся в Липецк, чтобы его проведать. Окна его квартиры были открыты, открыт был и балкон, но свет в квартире не горел. Как я ни звал его с улицы, не стучал в двери, Саша не отзывался. Только его котенок сильно мяукал, буквально орал из квартиры, а это значит, что он был голодным. Сегодня утром я опять пришел к Саше, но никто не открыл мне двери, только вопли котенка были сильнее.Андрей тут же кинулся звонить в «скорую». Оказалось, что днем ранее медиков на адрес Александра вызывала их общая знакомая. Но фельдшеру двери никто не открыл. Разволновавшись еще больше, Андрей позвонил по телефону 112 и обрисовал ситуацию — возможно, Александр умер, и надо вскрывать двери. И буквально через несколько минут к запертой квартире приехали представители сразу двух ритуальных компаний! Не находя себе места, Андрей рискнул спуститься по буксировочному тросу, который взял у ритуальных агентов, с балкона соседки на балкон своего приятеля. И сразу увидел, что тот мертв, причем давно: тело Александра посинело и раздулось.Тут же шустрые ритуальщики предложили свою помощь: вынести разлагающийся труп и перевезти в морг. Свои труды они оценили на этом этапе в 10 тысяч рублей. Андрей сказал, что таких денег у него сейчас нет. И вообще, нужно же дождаться полицию и медиков, которые должны констатировать смерть. Но ритуальщики его торопили. Растерянный мужчина сказал, что найдет деньги. Тогда конкурирующие конторы буквально кинули жребий, кому заняться организацией похорон. Победил Роман из компании «Доверие», вытянувший длинную спичку.— Я тем временем по телефону Саши обзвонил его знакомых и родственников, нашел его крестную и дядю, которые живут не в Липецке. Те сказали, что похоронами будут заниматься они. А мне что делать?Мы связались с полицией и МБУ «Ритуальные услуги Липецка». Нам сообщили, что в любом случае умершего, смерть которого зафиксировали сотрудники скорой помощи и полиция, перевозят на труповозке в криминальный морг на улицу Адмирала Макарова. Судебные медики проводят вскрытие для определения причины смерти, а полиция ищет родственников умершего. Пока идет этот процесс, тело хранится в морге. Оттуда его могут забрать родственники. Если же их не находят — бывает и такое — то умершего хоронит МБУ «Ритуальные услуги Липецка» (на такой случай у них есть средства муниципального бюджета — 7 тысяч рублей на предание тела земле).