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На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга
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сегодня, 13:05

На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга

На Новолипецком металлургическом комбинате проходит десятый по счету благотворительный марафон среди сотрудников. 

Участником марафона может стать любой желающий. Для этого нужно преодолеть комфортную дистанцию пешком, бегом, на велосипеде или вплавь, и выложить свой результат на корпоративном портале. 

Если общий километраж участников марафона превысит прошлогодний результат, то компания дополнительно выделит 500 тысяч рублей на помощь детям – подопечным благотворительного фонда «Милосердие». В этом году новолипчанам нужно побить рекорд 2025 года и преодолеть 76 800 километров. Итоги благотворительного забега компания подведет 17 июля, накануне Дня металлурга.

— Я участница бегового клуба НЛМК, поэтому одной из первых узнаю про подобные акции. В благотворительном марафоне я участвую третий год подряд. Бегаю и так много, а тут появляется дополнительный стимул наращивать дистанцию. Возможность поддержать детей, которые нуждаются в помощи, очень мотивирует, — поделилась машинист мельниц огнеупорного цеха НЛМК Светлана Драганова.

Количество участников марафона ежегодно растет. В 2023 году его поддержали более 2 000 сотрудников НЛМК, в 2024 году — свыше 2 200, а в 2025 — их было уже около 2 500. На «благотворительную дистанцию» ежегодно выходят сотрудники всех подразделений комбината — от рабочих до руководителей.
День металлурга
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