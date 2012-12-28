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сегодня, 14:45
8

Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA

На главном липецком концерте 19 июля горожане услышат хиты Сергея Приказчикова «Пятница», «Париж», «Оружие», «Романс».

Как стало известно GOROD48, хедлайнером праздничной программы в День города в Липецке станет группа PIZZA, исполняющая музыку в жанрах поп-рок, фанк, урбан-соул, хип-хоп, эйсид-джаз. Ее собрал в 2010 году поэт, композитор и аранжировщик Сергей Приказчиков, который является еще и исполнителем песен собственного сочинения. Творчество коллектива, названного по любимому блюду певца «Пицца», отмечено рядом музыкальных премий, а трек «Лифт» даже удостоен звания «Песня года» в 2015 году. Песни группы звучат также в саундтреках российских сериалов «Молодёжка» и «Два отца, два сына».

Выступление группы оплатят спонсоры.

Напомним, что в Дни города в Липецке зажигали Ханна (2022 год), Алена Апина и Ваня Дмитриенко (2023 год), Пелагея (2024 год), «Иванушки International», Денис Мажуков и Олег Митяев (2025 год).
День города
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Лиса из парка
13 минут назад
Я ждал Клаву Коку, Нилетто или Мию Бойко!!!
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Спрутс
15 минут назад
В день молодёжи / выпускной было миллион красных уровней. Где там "соображения безопасности"?
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Да уж
22 минуты назад
Это только под алкоголь можно слушать... Лучше б ИИ-исполнителей включили на магнитофоне. Погромче. Они уже поют круче многих живых
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да уж
22 минуты назад
Чего веселиться, разве всё хорошо?
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Натали
36 минут назад
А что, больше уже никто не едет у нам?
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Антон
37 минут назад
кто это?
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Лена
43 минуты назад
Тем кому за 50,зачем эта пицца?
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Алена
сегодня, 14:54
Хороший артист.
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