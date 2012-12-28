Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA

На главном липецком концерте 19 июля горожане услышат хиты Сергея Приказчикова «Пятница», «Париж», «Оружие», «Романс».

Как стало известно GOROD48, хедлайнером праздничной программы в День города в Липецке станет группа PIZZA, исполняющая музыку в жанрах поп-рок, фанк, урбан-соул, хип-хоп, эйсид-джаз. Ее собрал в 2010 году поэт, композитор и аранжировщик Сергей Приказчиков, который является еще и исполнителем песен собственного сочинения. Творчество коллектива, названного по любимому блюду певца «Пицца», отмечено рядом музыкальных премий, а трек «Лифт» даже удостоен звания «Песня года» в 2015 году. Песни группы звучат также в саундтреках российских сериалов «Молодёжка» и «Два отца, два сына».Выступление группы оплатят спонсоры.Напомним, что в Дни города в Липецке зажигали Ханна (2022 год), Алена Апина и Ваня Дмитриенко (2023 год), Пелагея (2024 год), «Иванушки International», Денис Мажуков и Олег Митяев (2025 год).