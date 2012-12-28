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Общество
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сегодня, 14:45
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Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA
На главном липецком концерте 19 июля горожане услышат хиты Сергея Приказчикова «Пятница», «Париж», «Оружие», «Романс».
Выступление группы оплатят спонсоры.
Напомним, что в Дни города в Липецке зажигали Ханна (2022 год), Алена Апина и Ваня Дмитриенко (2023 год), Пелагея (2024 год), «Иванушки International», Денис Мажуков и Олег Митяев (2025 год).
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