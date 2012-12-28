32-летнему липчанину грозит до 20 лет колонии за 19,5 грамма наркотиков

Задержанного у дома №6 по улице Свиридова мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело 32-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, организованной группой, в крупном размере (по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).11 декабря прошлого года полицейские задержали предполагаемого закладчика у дома №6 по улице Свиридова в Липецке. При досмотре у него обнаружили 8,9 грамма наркотиков, ещё 10,6 грамма изъяли из оборудованных им тайников.«По версии следствия, не позднее октября прошлого года липчанин вступил в организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин в мессенджере. В обязанности мужчины входило получение оптовых партий наркотиков, их фасовка и размещение в тайники-закладки для реализации потребителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратурыОбвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.