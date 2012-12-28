Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Происшествия
228
сегодня, 14:28
3
32-летнему липчанину грозит до 20 лет колонии за 19,5 грамма наркотиков
Задержанного у дома №6 по улице Свиридова мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
11 декабря прошлого года полицейские задержали предполагаемого закладчика у дома №6 по улице Свиридова в Липецке. При досмотре у него обнаружили 8,9 грамма наркотиков, ещё 10,6 грамма изъяли из оборудованных им тайников.
«По версии следствия, не позднее октября прошлого года липчанин вступил в организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин в мессенджере. В обязанности мужчины входило получение оптовых партий наркотиков, их фасовка и размещение в тайники-закладки для реализации потребителям», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
0
1
1
1
0
Комментарии (3)