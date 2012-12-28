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сегодня, 12:28
21

За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах

С введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда жителей области наказывают за розжиг мангала.

За розжиг мангала в лесу на Силикатных озерах отдыхающему выписан штраф 40 000 рублей. Нарушителя особого противопожарного режима сотрудники Грязинского лесничества обнаружили во время совместного рейда с казаками Отдельского казачьего общества Липецкой области. Патрульные заметили дымок, пошли на него и нашли разбитый отдыхающими бивак с разожженным мангалом.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Липецкой области, c введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда отдыхающих наказывают за розжиг мангала.

Напомним, особый противопожарный режим в лесах Липецкой области введён 20 мая в связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности. С этого момента в лесах категорически запрещается разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечёт административную ответственность. В отношении нарушителей составляют административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», которая предусматривает для граждан штраф в сумме 40 000 рублей.

Особый противопожарный режим в лесах Липецкой области продлится по 30 сентября.

Фото -  vk.com/uprlesxoz48
лес
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Комментарии (21)

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Сначала новые
житель
сегодня, 15:10
красавчики, хоть что-то полезное. а то устроили из силикатных балаган, срач везде, приезжают как на кемпинг оборудованный.
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Липчанин
сегодня, 14:47
Мало выписали. Для тех кто в каске и в танке, или считает что он НЕ ВСЕ будет уроком. Закон для всех один. К штрафу бы еще обязательных работ прикрутить по посадке 1 гектара саженцев. Человек обнаглел совсем за что природа в последние годы и наказывает и избавляеться от человека. А в Липецке воспитание на Нуле.....
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И смех, и грех
42 минуты назад
Закон для всех один только у вас в комментарии :))) А в жизни мы прекрасно видим, что не для всех, и не один.
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Олег Петрович К.
сегодня, 14:22
Не все могут себе позволить снять домик за 5 - 10 тыс./₽ в сутки. Человек который отдыхает всё сделал по правилам. Огонь развел не на земле, а в мангале, рядом ёмкость с водой и нет сухой травы. Лесник с ряжеными казаками, мог ограничиться устным предупреждением, но ему нужно принести отчёт начальнику, что он обезвредил особо опасного преступника и получит премию в 500 деревянных.
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Еля
сегодня, 14:37
Да,а ряженые для устрашения,вояки. Сделайте лучше мангальные площадки для отдыхающих бесплатные...
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54321
сегодня, 14:18
Без Казачков наезжать боятся.
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Владимир
сегодня, 13:44
Пойду в казаки какая у них зарплата
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Олег
сегодня, 13:43
Сколько ряженых бездельников. Мне интересно а какие у казаков есть права. Нагайки наверное и то нет
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Липчанин
сегодня, 13:38
А что все возмущаются? Хочешь шашлык на природе? Сними себе домик на сутки у реки специально обородованный. ВСПОМНИТЕ 2010 ГОД. Вот такие посиделки ,явно с алкоголем, и заканчиваются пожаром. После бутылки чувство страха и ответственности притупляется, а там и мангал перевернут и угли горящие разбросаны.
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Игорь
сегодня, 13:45
А как же в советское время и шашлыки жарили и беленькую пили и все вроде нормально было не надо было домики снимать за огромные деньги
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Для недалёких
сегодня, 13:21
На фото инспектор лесного хозяйства, а казаки, так это для массовки, вдруг неадеквата драться кинутся, все ожидать можно, если костры жгут, то и...
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Саша
сегодня, 12:59
А на основании чего эти ряженные ходят и высматривают в лесу кто и чем занимается и пристают к людям ? У них какие особенные права есть ?
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ввв
сегодня, 14:26
Это клоуны из цирка сбежали
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Игорь
сегодня, 12:55
нечего низшей касте у озер отдыхать.
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