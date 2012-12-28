За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах

С введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда жителей области наказывают за розжиг мангала.

За розжиг мангала в лесу на Силикатных озерах отдыхающему выписан штраф 40 000 рублей. Нарушителя особого противопожарного режима сотрудники Грязинского лесничества обнаружили во время совместного рейда с казаками Отдельского казачьего общества Липецкой области. Патрульные заметили дымок, пошли на него и нашли разбитый отдыхающими бивак с разожженным мангалом.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Липецкой области, c введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда отдыхающих наказывают за розжиг мангала.Напомним, особый противопожарный режим в лесах Липецкой области введён 20 мая в связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности. С этого момента в лесах категорически запрещается разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечёт административную ответственность. В отношении нарушителей составляют административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», которая предусматривает для граждан штраф в сумме 40 000 рублей.Особый противопожарный режим в лесах Липецкой области продлится по 30 сентября.