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Общество
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сегодня, 12:28
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За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах
С введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда жителей области наказывают за розжиг мангала.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Липецкой области, c введения особого противопожарного режима в лесах это третий случай, когда отдыхающих наказывают за розжиг мангала.
Напомним, особый противопожарный режим в лесах Липецкой области введён 20 мая в связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности. С этого момента в лесах категорически запрещается разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а также использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечёт административную ответственность. В отношении нарушителей составляют административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», которая предусматривает для граждан штраф в сумме 40 000 рублей.
Особый противопожарный режим в лесах Липецкой области продлится по 30 сентября.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
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