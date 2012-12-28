Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
В мире
54
сегодня, 08:17
Ученые нашли биомаркеры для прогноза смерти от Эболы со 100% точностью
«В рамках модельных исследований показатель вирусной нагрузки (количество вируса в пробе — прим. ред.) самостоятельно классифицировал исходы заболевания у пациентов с точностью 86,9%. Отдельно уровень экспрессии гена MS4A4A обеспечивал достоверность 82,6%. Комбинирование вирусной нагрузки с MS4A4A улучшило прогнозирование до 91,3%. Наилучшая модель, интегрирующая вирусную нагрузку, гены ISG15 и MS4A4A, обеспечила 100-процентную точность на тестовом наборе данных», — отмечается в публикации ученых в журнале The Journal of Infectious Diseases.
В беседе с «Известиями» иммунолог Михаил Болков подчеркнул, что ключевая значимость представленной работы заключается в перспективе создания терапии от геморрагической лихорадки.
«Исследователи выявили биомаркеры, связанные в том числе с регуляцией работы макрофагов — клеток иммунной системы. При использовании их комбинации точность прогноза в рамках исследования достигла 100%. Но главное заключается в том, что ученым удалось определить ключевые механизмы иммунного ответа, которые в конечном итоге могут приводить к летальному исходу. Это открывает возможности для разработки таргетной терапии, направленной на макрофаги и способной остановить патологический процесс. Такой подход потенциально позволит предотвращать тяжелое течение заболевания у пациентов», — отметил специалист.
В настоящий момент специфической противовирусной терапии при лихорадке Эбола нет.
0
0
0
0
0
Комментарии