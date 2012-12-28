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В мире
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сегодня, 08:14
В парламенте Молдавии исключили вступление страны в ЕС до 2030 года
«Ни в 2028-м, ни в 2029-м, ни в 2030 году интеграции не будет. Уже многие европейские чиновники говорят, что ни о какой европейской интеграции Украины не может идти речь, пока там идут боевые действия. А Молдавия сама заявляла, что не собирается отмежевываться от Украины и пойдет с ней до конца», — отметил Цырдя.
По его словам, саммит ЕС—Молдавия стал скорее политической поддержкой президента Майи Санду, чем реальным шагом к вступлению страны в объединение. Одним из препятствий депутат назвал то, что Кишинев идет к ЕС не отдельно, а в связке с Украиной.
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