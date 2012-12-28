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В России
56
56 минут назад

Испанский слизень сможет колонизировать большинство городов РФ

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование распространения испанского слизня на территориях, где ранее данный инвазивный вид не встречался. Используя данные о путях миграции моллюска в азиатском регионе, ученые разработали математическую модель, позволившую понять механизмы его масштабной экспансии. Итоги этой работы опубликованы в рецензируемом научном издании Scientific Reports.

В отличие от предшествующих гипотез, которые делали акцент преимущественно на климатических изменениях, новые расчеты показали, что основным фактором расселения стало антропогенное воздействие на природу.

«Мы наблюдаем четкий паттерн: вид первоначально появляется в городской среде или на приусадебных участках и лишь впоследствии предпринимает попытки внедриться в естественные биоценозы. Мы интегрировали в расчеты данные дистанционного зондирования Земли по категориям землепользования, степени урбанизации и интенсивности ведения сельского хозяйства. И выявили устойчивую закономерность. С высокой степенью вероятности, в долгосрочной перспективе эти моллюски станут постоянными спутниками человека повсеместно, по аналогии с синантропными видами — грызунами или тараканами», — прокомментировал старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Иван Нехаев.

Как пояснил исследователь, определяющим фактором экспансии служит деятельность человека, который видоизменяет среду обитания, оказывает влияние на климатические параметры, создает для моллюсков дополнительные укрытия и снижает биоразнообразие, что, в свою очередь, подрывает локальные экосистемы. Совокупность этих процессов формирует для чужеродных видов новые экологические ниши и существенно облегчает их заселение в регионы, пишут «Известия».
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