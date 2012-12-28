В России
13 минут назад
В Москве прошло ралли с ретроавтомобилями
Зрителям показали отечественные и зарубежные ретро-автомобили. Среди участников — «Волги», «Москвичи», «Запорожцы» и «Победы».
Дорожную карту экипажи получают непосредственно перед выездом. На прохождение дистанции командам отводится четыре часа. Впереди участников и зрителей ждут еще два этапа Кубка. Историческое ралли — это соревнование на точность ориентирования. Финал Кубка Москвы состоится 1 августа на ВДНХ.
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