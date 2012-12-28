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В России
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сегодня, 12:37
Движение поездов приостановлено на участке Крымской железной дороги
Движение поездов временно остановлено 18 июня на одном из участков Крымской железной дороги, от станции Владиславовка пассажиров поездов в Крым отправят на автобусах.
«По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение», — говорится в сообщении.
По данным компании, решение принято владельцем железнодорожной инфраструктуры. Пассажиров поездов, следующих в Республику Крым, на участке от станции Владиславовка до конечных пунктов маршрута доставляют автобусами.
До этого сообщалось, что в Крыму с 10 июня будет действовать новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Уточнялось, что в летний период планируется движение 48 пар пригородных поездов (всего 96 составов) и 14 пар поездов дальнего следования (28 составов) по 20 маршрутам, — пишут «Известия».
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