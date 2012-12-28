Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Общество
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сегодня, 17:12
На трех десятках улиц отключат холодную воду
25 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Торговая 2, улица Пожарского, 40, улица Гранитная, 50. Без холодной воды останутся потребители почти трех десятков улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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