На трех десятках улиц отключат холодную воду

25 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Торговая 2, улица Пожарского, 40, улица Гранитная, 50. Без холодной воды останутся потребители почти трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1 по улице Барашева, №№ 8, 9, 41 на площади Коммунальной, №№ 58, 61 по улице Октябрьской, №№ 6, 12, 81, 85 по улице Фрунзе, № 59 по улице Первомайской, №№ 14, 15а на площади Торговой, № 88 по улице Тельмана, № 1а по проезду Шишкина, в частном секторе улиц Костенко, Баумана (дома №№ 27-59), Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Карбышева, Мешкова, Пожарского, Лавочкина, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, по проезду Шишкина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.