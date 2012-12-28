Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Общество
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сегодня, 17:07
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Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Пост Уполномоченного по правам человека в Липецкой области он оставил ровно 10 лет назад, причиной своего ухода он назвал семейные обстоятельства.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Николай Загнойко родился в 1947 году. Работал корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя», собственным корреспондентом ИТАР ТАСС. Во время командировки в Чечню попал в плен, был награждён медалью «За отвагу». Затем занимал пост заместителя главы региона — курировал сферу связи и средств массовой информации. Некоторое время возглавлял Липецкое региональное отделение Союза журналистов России. Затем был Уполномоченным по правам человека в Липецкой области — эту должность он оставил 10 лет назад, причиной своего ухода Николай Загнойко назвал семейные обстоятельства.
Николай Загнойко стоял у истоков создания областной телерадиокомпании «Липецкое время». Награждён высшим знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» и знаком «Легенда Липецкой журналистики».
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