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сегодня, 17:07
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Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко

Пост Уполномоченного по правам человека в Липецкой области он оставил ровно 10 лет назад, причиной своего ухода он назвал семейные обстоятельства.

Умер бывший заместитель главы Липецкой области Николай Загнойко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Николай Загнойко родился в 1947 году. Работал корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя», собственным корреспондентом ИТАР ТАСС. Во время командировки в Чечню попал в плен, был награждён медалью «За отвагу». Затем занимал пост заместителя главы региона — курировал сферу связи и средств массовой информации. Некоторое время возглавлял Липецкое региональное отделение Союза журналистов России. Затем был Уполномоченным по правам человека в Липецкой области — эту должность он оставил 10 лет назад, причиной своего ухода Николай Загнойко назвал семейные обстоятельства.

Николай Загнойко стоял у истоков создания областной телерадиокомпании «Липецкое время». Награждён высшим знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» и знаком «Легенда Липецкой журналистики».
Николай Загнойко
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Шурик-Ы
2 минуты назад
Соболезную. Прекрасный журналист, мудрый и опытный руководитель, интересный собеседник, умеющий слушать и понимать. При всех высоких должностях оставался скромным и доступным. Редкое качество в наши дни. Покойся с миром.
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липчанин
11 минут назад
Его раньше часто показывали по телевизору и поэтому он нам запомнился !Вечная память новопредставленному Николаю !
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Царство небесное
44 минуты назад
Царство небесное
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Александр Н.
сегодня, 17:21
Светлая память, соболезнования родным и близким.
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