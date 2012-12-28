Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко

Пост Уполномоченного по правам человека в Липецкой области он оставил ровно 10 лет назад, причиной своего ухода он назвал семейные обстоятельства.

