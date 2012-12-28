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Погода в Липецке
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сегодня, 17:57

В Липецкой области похолодает

Периодически будут налетать дожди.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Регион будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта и волновых циклонов — ожидаются дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью — от +12 до +14, днем — от +22 до +24 градусов.

День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году — 8 градусов тепла.

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