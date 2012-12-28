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46 минут назад
Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Краснодарской транспортной прокуратурой во взаимодействии с МТУ Ространснадзора по ЮФО проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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