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46 минут назад

Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-2 в районе станицы Калининская Краснодарского края. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Telergram-канал Южной транспортной прокуратуры.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Краснодарской транспортной прокуратурой во взаимодействии с МТУ Ространснадзора по ЮФО проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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