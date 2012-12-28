Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пошла местная клубника: первая — на 100 рублей дороже, чем в прошлом году
Общество
Угонщик уснул внутри похищенного автомобиля
Происшествия
А из проблем сплетем мы коврик и по нему начнем ходить
Неделя 48
В Липецке прошёл фестиваль «Движения Первых»
Общество
«Я услышала голос поющей России!»
Культура
Читать все
Пошла местная клубника: первая — на 100 рублей дороже, чем в прошлом году
Общество
«Я услышала голос поющей России!»
Культура
В Липецке прошёл фестиваль «Движения Первых»
Общество
Угонщик уснул внутри похищенного автомобиля
Происшествия
А из проблем сплетем мы коврик и по нему начнем ходить
Неделя 48
Читать все
В мире
4
7 минут назад

На Бали россиянка выпила вина и впала в кому

Россиянка Анна впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, ее друзья собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию, рассказал РИА Новости знакомый пострадавшей.

По его словам, женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание.

"Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно", — рассказал собеседник агентства. По его словам, местные врачи настояли на срочной госпитализации. Во время поездки в больницу состояние россиянки резко ухудшилось.

"За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. После поступления в клинику врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ и провели экстренное лечение. Собеседник агентства сообщил, что медики предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови.

В сознание она так и не пришла, в настоящее время россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ.
Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию. По их данным, стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 млн индонезийских рупий (около 23,5 тысячи долларов), а медицинская транспортировка может обойтись в сумму до нескольких миллионов рублей.

Родственники и друзья уже направили необходимые документы в российские ведомства и продолжают искать возможности для перевода пациентки в специализированную клинику.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить