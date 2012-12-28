В мире
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7 минут назад
На Бали россиянка выпила вина и впала в кому
По его словам, женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. Уже утром следующего дня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание.
"Сначала симптомы нарастали постепенно, а потом все пошло с геометрической прогрессией. Буквально за пять-десять минут она уже не могла ходить самостоятельно", — рассказал собеседник агентства. По его словам, местные врачи настояли на срочной госпитализации. Во время поездки в больницу состояние россиянки резко ухудшилось.
"За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. После поступления в клинику врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ и провели экстренное лечение. Собеседник агентства сообщил, что медики предположили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистки крови.
В сознание она так и не пришла, в настоящее время россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и подключена к аппарату ИВЛ.
Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию. По их данным, стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 млн индонезийских рупий (около 23,5 тысячи долларов), а медицинская транспортировка может обойтись в сумму до нескольких миллионов рублей.
Родственники и друзья уже направили необходимые документы в российские ведомства и продолжают искать возможности для перевода пациентки в специализированную клинику.
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