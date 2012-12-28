В мире
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22 минуты назад
В Турции эвакуировали пассажиров самолета из-за пауэрбанка пассажира
Инцидент произошел 5 июня. Уточняется, что самолет должен был выполнять регулярный рейс из Анкары до турецкого Измира. Когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, в салоне у одного из пассажиров начал дымиться пауэрбанк. После этого экипаж принял решение об эвакуации людей. Пилоты остановили самолет и связались с диспетчерами. Пассажиры были оперативно эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет.
Само устройство, ставшее причиной инцидента, было осмотрено специалистами и удалено с борта. Как сообщает телеканал, помимо дыма также были и признаки возгорания внутри корпуса устройства.
Главное управление гражданской авиации Турции в 2025 году запретило проносить в салон самолетов портативные зарядные устройства с аккумуляторами. Эта мера связана с потенциальными угрозами возгорания. Пауэрбанки можно провозить в самолетах, но их необходимо сдавать в багаж.
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