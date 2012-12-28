По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
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В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
По мнению Игоря Артамонова, мэрия перегнула палку с тотальной оплатой занятий спортом на Зеленом острове
В Ельце автомобиль выскочил на тротуар и врезался в крыльцо, в Грязях машина впечаталась в тополь
В мире
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40 минут назад
Россиянка пропала в Таиланде после попыток найти работу
По словам Шерстобоевой, к ней обратились близкие Боровских. По их словам, девушка прилетела в Таиланд в ноябре 2025 года. 1 июня она перестала выходить на связь. Волонтер проверила комнату, которую снимала женщина, но ее там не оказалась. Мать собиралась купить Боровских билет в Москву на 8 июня, но та не хотела уезжать.
«Фактически оставшись без средств к существованию, она активно искала работу, в связи с чем есть предположения, что она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянме», — добавила волонтер.
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