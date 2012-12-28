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38 минут назад

Россия увеличивает поставки энергоресурсов на индийский рынок

Россия увеличивает поставки энергоресурсов на индийский рынок и в Азию в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"Думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся руку помощи протянуть и плечо подставить. И мы увеличиваем поставки на индийский рынок, так же, как и в Азию в целом. Безусловно, обмениваемся и будем обмениваться технологическими решениями", - сказал он.
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