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В мире
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38 минут назад
Россия увеличивает поставки энергоресурсов на индийский рынок
"Думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся руку помощи протянуть и плечо подставить. И мы увеличиваем поставки на индийский рынок, так же, как и в Азию в целом. Безусловно, обмениваемся и будем обмениваться технологическими решениями", - сказал он.
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