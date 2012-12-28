Поставки смартфонов из Китая в РФ выросли до максимума за полтора года
В апреле 2026 года поставки смартфонов из Китая на российский рынок выросли до максимума с конца 2024 года.
Стоимость экспорта телефонов в РФ составила $211,1 млн, — передает «РИА Новости». При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%. В годовом выражении поставки увеличились в 1,7 раза.
За первые четыре месяца 2026 года РФ импортировала смартфонов из КНР на 651,4 миллионов долларов, то есть на 13,3 процентов больше аналогичного периода в прошлом году.
В марте 2026 года Россия также почти вдвое в годовом выражении нарастила импорт легковых автомобилей из Китая и сохранила статус их крупнейшего покупателя. Так, в начале весны импорт вырос в 1,8 раза по отношению к марту прошлого года, составив $1,109 млрд. В то же время в месячном выражении импорт увеличился примерно на треть.
