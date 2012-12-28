Бизнес
«Сила предпринимательских объединений»: власть и бизнес договорились о дорожной карте совместных действий

Рассказ о том, как в Липецке 700 человек искали выход из «идеального шторма».

Всю прошлую пятницу, 15 мая, Липецк был точкой сборки делового Черноземья. Бизнес-форум «Сила предпринимательских объединений» собрал 724 участника — цифра, которая говорит сама за себя. В 2026 году, когда малый бизнес душат налоги, дорогие кредиты, кризис неплатежей и обрушившийся спрос, остаться в одиночестве значит погибнуть. В прошлую пятницу здание «Октября», переданного «Казакам России», стал большой фабрикой смыслов, а информационный партнер форума, радиостанция «Business FM — Липецк» — рупором разговора по душам.

В фойе бывшего «Октября» запах кофе сопровождали деловые разговоры. Вроде было и не грустно — старые друзья встречали друг друга обнимашками и улыбками, но и невесело. Сюда пришли не на концерт, а на серьезный разговор, ведь данные российской экономики за первый квартал этого года пугают. Индекс предпринимательской уверенности в рознице упал вдвое — до минимума с 2006 года. Одна треть предпринимателей, по данным «Опоры России», приведенным вице-президентом организации Борисом Федосимовым, всерьез думает о продаже бизнеса или закрытии, другая — об уходе в тень. Затраты на логистику взлетели, спрос рухнул, а налоговая реформа добивает тех, кто еще держится на плаву.

Но паники не было. Созданная самими участниками форума деловая обстановка побуждала понять, что делать дальше.

— Мне импонирует, что это инициатива снизу, — сказал вице-губернатор Сергей Курбатов, открывая встречу. — Меня греет, что такое большое дело сделано вместе. Я вижу много новых лиц — это значит, люди пришли сюда за ответами на свои вопросы и за новыми смыслами.

Вице-губернатор говорил, как стратег. «Честный и открытый разговор, обмен мнениями — это залог развития. Я желаю нашему сообществу не выживать, а развиваться в эти действительно непростые времена. Для этого сейчас нужно приложить куда больше энергии, чем раньше. Нужно выйти из роли собственника в роль стратега, в роль коммуникатора, в роль визионера. Вот этого всего я искренне желаю нашим предпринимателям».

Евгения Уваркина — сенатор, экс-мэр и человек, который знает, что такое пахать на износ, тоже не стала читать лекций — она сразу включилась в диалог. Вице-губернатор и член Совета Федерации не прятались за цифрами и диаграммами, как это обычно делают чиновники, они предложили предпринимателям задавать им вопросы.

Форум проходил при информационной поддержке радиостанции «Business FM — Липецк». Это — не формальная строчка в титрах. Брендвол станции находился в самом сердце события, а за отдельным столиком кипела своя жизнь. За него приглашали самых интересных гостей и модераторов сессий. Ведущие, Светлана Волкова и Наталья Лаврова общались с гостями в формате коротких интервью по ходу форума, так, что голоса спикеров и предпринимателей ушли далеко за пределы «Октября». В эфире еще до форума транслировались анонсы, которые и собрали настолько заинтересованную аудиторию. Сработало классическое радио — живое, прямое и честное, как и сам форум.

Наталья Сидорова (бренд «Сидорова пчела», Лебедянь) пришла не с пустыми руками — с историей взлета. «Я не думала о маркетинге в промышленных масштабах. Но рискнула — взяла льготный кредит в Фонде поддержки МСП. Теперь мы производим косметику, ароматические свечи и диффузоры и думаем уже об экспорте. Собрание единомышленников — это всегда польза. Перенять опыт — это бесценно».

Елена Белянская, директор юридического центра, рубанула правду-матку: «Бизнес сейчас застегнулся на все пуговицы — расслабиться не получается. Этот форум — возможность встретиться, по-человечески поговорить с властью и банками. Главное — мы видим, что нас поддерживают. Мы не одни.

Она перечислила болевые точки: изменившиеся ставки НДС по длительным договорам, заключенным до реформы, обеднение рынка труда, трудности с закупкой оборудования.

Валерий Ким («Суши дяди Вани») пришел на такое мероприятие в Липецке впервые:

— Меня вдохновила история каждого спикера. Встреча вселила надежду на то, что все наладится, что кризис отступит. А в целом все для меня было весьма масштабно, информативно, интересно. Оказывается, чиновники могут быть открытыми — все дискуссии велись в дружеском формате. Большим подспорьем в бизнесе может стать региональный фонд поддержки МСП — я уже имел с ним дело, пользовался льготным кредитованием. Также мне как молодому человеку крайне интересным было поучаствовать на сессии по искусственному интеллекту, ведь это — уже не фантастика, это часть реалий.

Татьяна Максимова (образовательный центр «Бизнес-развитие») вывела формулу дня: «Сила этого форума — в 700 умах на одной площадке. Мероприятие, на мой взгляд, стояло на трех китах: интеллекте участников, открытости организаторов и общности предпринимательского сообщества. Где много умов — там рождаются новые смыслы.

Идея форума родилась еще в прошлом году, в преддверии ожидаемой турбулентности для самозанятых, ИП, малого и среднего бизнеса в связи с налоговой реформой, вступившей в силу с 1 января этого года. Власть в лице вице-губернатора Сергея Курбатова не просто «охотно откликнулась», а погрузилась в процесс проведения большой неформальной встречи с головой. Уникальность форума в том, что он появился по инициативе снизу. Поэтому региональная власть получила не мероприятие для галочки, а живой срез проблем:

Что обсуждали? Все, что горячо. А жжет многое. Главный раздражитель, конечно, налоговая реформа: в октябре 2025 года было заявлено, что с 1 января порог выручки для уплаты НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения снизят с 60 миллионов до 10 миллионов! После поднявшейся волны недовольства ставку НДС ввели для бизнеса с годовым доходом в 20 миллионов, но в следующем году этот порог снизят до 15, в 2028-м — до 10 миллионов. Но что такое 10 миллионов выручки? Это 833 тысячи рублей в месяц. Столько приносит киоск с шаурмой — этот пример придумал региональный омбудсмен по защите прав предпринимателей в Евгений Боровских. Кредиты по существующей ставке ЦБ предприниматели назвали «очень дорогими» инвестициями.

Но говорили о новых смыслах. Так, слушатели радиостанции «Business FM — Липецк» первыми узнали, что Каменный лог, возможно, перестанет быть сточной городской канавой и местом сброса мусора. На сессии «Инфраструктура сервиса и впечатлений» ее спикер Елена Латышева заявила, что заброшенное урочище может стать точкой роста. Она выдала прямо-таки сенсацию:

— Пока Каменный лог — большая проблема, заброшенная и неблагоустроенная территория. Однако он имеет огромный потенциал как общественная территория, которую можно развить под отдых, рекреацию, туризм. И прямо на нашей секции образовалась группа единомышленников, которая хочет сделать лог местом общего приложения сил через синергию.

И добавила: «Липецкая область — первая в РФ по поддержке глэмпингов. У нас есть Елец, которому в этом году исполнится 880 лет, прекрасная природа и предпринимательская инициатива. Силами малого бизнеса мы сможем сменить имидж региона с промышленного на туристический».

Артур Ширкин из Москвы модерировал сессию «Искусственный интеллект для бизнеса. Возможности и реальные результаты». Он представил «Софию» — отечественного робота-консультанта с заявкой на эмпатию к пользователям (проект «Яндекса» и Сбера), впервые предъявленного на ПФЭМ-2025. «София» помогает выбирать меры господдержки, оформлять документы и даже, как было сказано, снимает тревожность у предпринимателей. Это не футурология — это инструмент «здесь и сейчас».

В перерыве форума министр экономики Липецкой области Лариса Шибина рассказала слушателям «Business FM — Липецк», что повестку форума готовили сами предприниматели. «Нашей задачей был поиск нужных спикеров с их историями успеха, с их компетенциями. Мне кажется, что власть и бизнес друг друга услышали и поняли. Для меня была важна вот эта коллаборация — предпринимательских объединений и государства. Я просто уверена, что форум станет не просто ежегодным, а он станет межрегиональным. Мне было приятно, когда предприниматель из Курска сказал: «У вас так душевно, мы такого не видели».

Черту под форумом провела Евгения Уваркина:

— Форум прошел, оставив после себя невероятную энергию и конкретные договоренности. Полгода подготовки, десятки встреч, сотни идей — все воплотилось в событие, объединившее более 700 предпринимателей. Эта большая встреча доказала: когда бизнес и власть говорят предметно и открыто, рождаются проекты, новые рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Это наша общая победа.

Все инициативы форума будут систематизированы и лягут в основу рабочего документа, согласованного со всеми бизнес-сообществами, работавшими на форуме, и правительством области, которая станет, как написала сегодня в своем МАХ-канале сенатор от региона Евгения Уваркина, дорожной картой совместных действий.

Сергей
1 минуту назад
Если договорились о дорожно карте, значит ни о чем не договорились: поболтали, пофоткались и разошлись.
