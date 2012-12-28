«Курортный сезон» открыт: двое липчан перевели деньги за отдых в пансионатах мошенникам

14 мая в полицию обратились двое липчан, обманутых при покупке путёвок на отдых. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летний мужчина ещё в феврале забронировал путёвку в пансионат на море и перевёл за это 61 740 рублей. Но оказалось, что никакой брони нет, и деньги ушли мошенникам.56-летняя женщина 7 марта забронировала отдых в пансионате за 107 450 рублей. Но выяснилось, что её тоже обманули.46-летняя женщина пыталась заработать на биржевых инвестициях и ещё 16 апреля отправила мошенникам 17 800 рублей.А 69-летняя пенсионерка хотела получить дополнительный заработок и перевела мошенникам 7 993 рубля.