Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
«Курортный сезон» открыт: двое липчан перевели деньги за отдых в пансионатах мошенникам
Происшествия
247
сегодня, 10:51
2
21-летний парень заказал с украденного смартфона товар на маркетплейсе в рассрочку
А ещё проломил стену кувалдой и обокрал гараж.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году парень украл смартфон, при помощи которого, используя личный кабинет владельца телефона на маркетплейсе, заказал товар в рассрочку. При этом заказ он попросил получить знакомого.
Этот же парень проломил стену гаража кувалдой и украл оттуда компьютерное оборудование стоимостью 136,6 тысячи рублей.
Также на его счету кража электроники на 4 тысячи рублей. А ещё он отнял у женщины телефон.
К моменту вынесения приговора парень полностью возместил ущерб и раскаялся. Но от колонии это его не спасло.
0
0
5
0
0
Комментарии (2)