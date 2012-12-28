21-летний парень заказал с украденного смартфона товар на маркетплейсе в рассрочку

Левобережный суд приговорил 21-летнего липчанина к трём годам одному месяцу колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей за три кражи, грабеж и мошенничество.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году парень украл смартфон, при помощи которого, используя личный кабинет владельца телефона на маркетплейсе, заказал товар в рассрочку. При этом заказ он попросил получить знакомого.Этот же парень проломил стену гаража кувалдой и украл оттуда компьютерное оборудование стоимостью 136,6 тысячи рублей.Также на его счету кража электроники на 4 тысячи рублей. А ещё он отнял у женщины телефон.К моменту вынесения приговора парень полностью возместил ущерб и раскаялся. Но от колонии это его не спасло.