РФ в апреле вдвое сократила импорт кофе из Бразилии
Россия в апреле значительно сократила объем закупок кофе из Бразилии. Поставки уменьшились более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.
По итогам месяца импорт составил около 18,7 млн долларов против 45,3 млн долларов в марте. Таким образом, снижение достигло примерно 2,4 раза. Это минимальный показатель с сентября 2025 года, когда объем поставок составлял около 13 млн долларов.
Доля России в общем экспорте бразильского кофе в апреле снизилась до 1,7%. При этом основными покупателями продукции остаются Германия, Италия и США, на которые приходится значительная часть мировых закупок, — сообщает МК.
