Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
25
34 минуты назад

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул в Туапсе в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Туапсе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников произошёл пожар на НПЗ.

По информации регионального оперштаба, пострадавших нет.

Отмечается, что в тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в местных пабликах сообщалось, что Туапсе атаковали БПЛА, в городе раздались мощные взрывы. По словам очевидцев, атака дронов длилась несколько часов, ее отражали средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что в одном из районов города произошло возгорание, — пишет Lenta.ru.

Беспилотная опасность в регионе действовала с полуночи, в 05:14 в РСЧС сообщили о ее отмене.

Учебный процесс в городских школах Туапсе и специализированной школе для детей с особенностями развития приостановлен. Районные образовательные учреждения работают в обычном режиме, — передает Bfm.ru.

Как сообщает управление образования администрации Туапсинского муниципального округа, учебный план будет выполнен путем переноса занятий на другие даты или за счет более плотного изложения материала.

Также стало известно, что временно прекратили прием детские сады №22 и №25. Другие дошкольные учреждения работают в формате дежурных групп, где для детей обеспечены условия для питания и сна.
беспилотники
атака
Туапсе
пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить