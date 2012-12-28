Кадровый резерв в России за пять лет сократился почти вдвое

Кадровый резерв в России стремительно сокращается: в 2025 году он снизился до 4,4 млн человек — на 9%. Это на 415 тыс. меньше, чем годом ранее. Такие данные привела FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда, сообщают «Известия».

Речь идет о людях, которые не работают, но готовы выйти на рынок труда: это студенты, пенсионеры, женщины в декрете, люди с инвалидностью и временно не занятые. За пять лет их число почти вдвое уменьшилось — с 7 млн до около 4 млн, а доля среди занятых снизилась с 10% до 6%.

Среди причин — демография и высокий спрос на работников. Малочисленное поколение 1990-х приводит к снижению числа молодых сотрудников, пояснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, оборонные предприятия активно заманивают людей на работу, предлагая зарплаты выше средних.

В среднем на одну вакансию в РФ приходится 2,6 человека, однако по регионам ситуация разная. В Ингушетии — 282 человека на место, в Дагестане — 111, в Северной Осетии — 43. В Амурской области, напротив, на одного человека приходится около 2,3 вакансии, в Тульской — примерно две.
