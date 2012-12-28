В России
31 минуту назад

В кабмине утвердили новый список стратегически важных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 апреля сообщил об утверждении нового перечня стратегически важных лекарственных средств.

«Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств... для помощи тем, кто борется с различными тяжёлыми недугами, а также чтобы защитить граждан от опасных инфекций», — заявил Мишустин.

Он уточнил, что в список вошли препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также средства от опасных инфекций, — пишут «Известия».

«Президент [РФ Владимир Путин] отмечал, что необходимо наращивать производство эффективных отечественных лекарств, чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов и, конечно, обеспечивать ими людей. Стратегия развития фармацевтической промышленности реализуется правительством. В рамках ее выполнения утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств», — сказал Мишустин.

Новый перечень включает 206 наименований. Полный производственный цикл таких препаратов должен быть организован на территории России с государственной поддержкой. Лекарства из списка получат приоритет при госзакупках, что повысит лекарственную независимость РФ, обеспечит стабильность поставок в медучреждения и раскроет экспортный потенциал отрасли.

