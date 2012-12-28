В России
107
сегодня, 15:41

Из-за непогоды в РФ погиб один ребенок и пострадал еще 31 человек

В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек.

Во время непогоды в регионах РФ погиб один несовершеннолетний, а еще 31 человек, включая четверых детей, пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«Пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлен в лечебные учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов зафиксировали мокрый снег, грозу и ветер, порывы которого местами достигали до 27 м/с, — пишут «Известия».

Отмечается, что в затронутых непогодой регионах упало свыше 740 деревьев, также были повреждены 80 транспортных средств. В ряде регионов произошли частичные отключения электроснабжения, без света остаются 76 тысяч человек.

«Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия подчиненные силы и средства находятся в повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений», — резюмировали в заявлении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 апреля сообщил, что в ряде округов Московской области были зафиксированы временные вызванные плохой погодой отключения электроснабжения. По его словам, к ликвидации последствий произошедшего были привлечены 120 бригад электриков и 22 бригады, состоящие из специалистов комитета по лесному хозяйству.

Представители Гидрометцентра в тот же день объявили в столице и ее регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снега, а компания «Роскосмос» тогда же опубликовала спутниковые снимки, на которых запечатлела «зимний пейзаж» Москвы, где зафиксировали температуру воздуха ниже нуля, и Подмосковья. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, комментируя происходящее в регионе, заявила, что там сохранится по-зимнему суровая погода.
непогода
ветер
