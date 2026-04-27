Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
85
55 минут назад

Около ста автомобилей повреждены после атаки БПЛА на Севастополь

В ночь на 26 апреля Севастополь пытались атаковать около 100 беспилотников ВСУ. В городе повреждены более 180 многоквартирных и частных жилых домов, четверо пострадавших находятся в больницах.

Около ста машин повреждено из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, — сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.

Накануне губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, — передает РИА Новости.

Атака была успешно отбита силами Черноморского флота, противовоздушной обороны, а также мобильными огневыми группами. Как рассказал Развозжаев, в общей сложности на Севастополь летели около 100 дронов. Часть была уничтожена на подлете к городу над морем, остальные сбиты над Севастополем и территорией Республики Крым.

Целей беспилотники не достигли, в городе нет крупных разрушений. Однако в разных районах зафиксированы повреждения от падения осколков. Как и в предыдущих атаках на Севастополь, вражеские БПЛА были начинены поражающими элементами — металлическими шариками, чтобы причинить массовый урон.

На территории Севастополя зафиксировано 75 падений обломков БПЛА, взрывотехники МЧС и Росгвардии все заявки отработали, — сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

По последним данным, в ходе атаки повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных в разных районах города. В отдельных квартирах и подъездах выбиты окна, повреждено остекление балконов. На фасадах многоэтажек остались следы от осколков и поражающих элементов. В частных домах вылетели окна, в некоторых пробиты кровли, — пишет «Российская газета».

Во время воздушной атаки погиб местный житель. Мужчина находился в своей машине возле дома на проспекте Генерала Острякова. Осколок сбитого БПЛА пробил крышу автомобиля и попал в мужчину. Скорая прибыла на место, но спасти его не удалось.

Также при налете были ранены четыре человека. Они находятся на лечении в больнице, их жизни ничто не угрожает, — рассказал и.о. замгубернатора Михаил Сылка.

Кроме этого, осколки попали в здание больницы, семь административных зданий, 14 предприятий и объектов малого бизнеса. В городе возникли пять пожаров, в том числе рядом с лесом и жилыми домами. Они были вовремя потушены.

Также была оборвана контактная сеть железной дороги на участке Севастополь — Инкерман. Временно здесь не ходили поезда, пассажиров доставляли на автобусах. Ремонт уже завершен, железнодорожное сообщение восстановлено, поезда курсируют по графику.

Информация о повреждениях продолжает поступать. В городе работают комиссии по оценке ущерба, люди смогут получить компенсации. В жилых домах в воскресенье начали вставлять разбитые окна. Где-то их временно затягивают пленкой, пока не будут изготовлены новые рамы.







Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить