Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
22-летний геймер под угрозой публикации персональных данных перевёл мошеннику 50 000 рублей
В России
85
55 минут назад
Около ста автомобилей повреждены после атаки БПЛА на Севастополь
В ночь на 26 апреля Севастополь пытались атаковать около 100 беспилотников ВСУ. В городе повреждены более 180 многоквартирных и частных жилых домов, четверо пострадавших находятся в больницах.
«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.
Накануне губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, — передает РИА Новости.
Атака была успешно отбита силами Черноморского флота, противовоздушной обороны, а также мобильными огневыми группами. Как рассказал Развозжаев, в общей сложности на Севастополь летели около 100 дронов. Часть была уничтожена на подлете к городу над морем, остальные сбиты над Севастополем и территорией Республики Крым.
Целей беспилотники не достигли, в городе нет крупных разрушений. Однако в разных районах зафиксированы повреждения от падения осколков. Как и в предыдущих атаках на Севастополь, вражеские БПЛА были начинены поражающими элементами — металлическими шариками, чтобы причинить массовый урон.
На территории Севастополя зафиксировано 75 падений обломков БПЛА, взрывотехники МЧС и Росгвардии все заявки отработали, — сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
По последним данным, в ходе атаки повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных в разных районах города. В отдельных квартирах и подъездах выбиты окна, повреждено остекление балконов. На фасадах многоэтажек остались следы от осколков и поражающих элементов. В частных домах вылетели окна, в некоторых пробиты кровли, — пишет «Российская газета».
Во время воздушной атаки погиб местный житель. Мужчина находился в своей машине возле дома на проспекте Генерала Острякова. Осколок сбитого БПЛА пробил крышу автомобиля и попал в мужчину. Скорая прибыла на место, но спасти его не удалось.
Также при налете были ранены четыре человека. Они находятся на лечении в больнице, их жизни ничто не угрожает, — рассказал и.о. замгубернатора Михаил Сылка.
Кроме этого, осколки попали в здание больницы, семь административных зданий, 14 предприятий и объектов малого бизнеса. В городе возникли пять пожаров, в том числе рядом с лесом и жилыми домами. Они были вовремя потушены.
Также была оборвана контактная сеть железной дороги на участке Севастополь — Инкерман. Временно здесь не ходили поезда, пассажиров доставляли на автобусах. Ремонт уже завершен, железнодорожное сообщение восстановлено, поезда курсируют по графику.
Информация о повреждениях продолжает поступать. В городе работают комиссии по оценке ущерба, люди смогут получить компенсации. В жилых домах в воскресенье начали вставлять разбитые окна. Где-то их временно затягивают пленкой, пока не будут изготовлены новые рамы.
0
0
0
0
0
Комментарии