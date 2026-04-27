Около ста автомобилей повреждены после атаки БПЛА на Севастополь

В ночь на 26 апреля Севастополь пытались атаковать около 100 беспилотников ВСУ. В городе повреждены более 180 многоквартирных и частных жилых домов, четверо пострадавших находятся в больницах.