Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений 5,7 миллиарда рублей
Экономика
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
49-летняя женщина инвестировала в мошенников 719 000 рублей
Происшествия
22-летний геймер под угрозой публикации персональных данных перевёл мошеннику 50 000 рублей
Происшествия
33-летняя и 26-летний сожители получили 12 и 13 лет колонии за обустройство закладок
Происшествия
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Общество
516
сегодня, 13:23
6

В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний

О росте числа антиваксеров депутатам Липецкого горсовета рассказал главный врач областного центра инфекционных болезней Андрей Филатов.

Главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения, главный врач ГУЗ «Липецкий областной центр инфекционных болезней» Андрей Филатов сообщил членам комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета о проведенных жителям области в прошлом году более 1 миллиона аппликаций вакцин и анатоксинов против 27 инфекционных заболеваний. На закупку вакцин в 2025 году из областного бюджета было выделено 95 млн рублей и эти средства полностью выбраны.

Однако инфекционисты столкнулись с проблемой поставки вакцин против бешенства, туляремии, лептоспироза, сибирской язвы. Не выполнена заявка эпидемиологов на вакцины против кори, краснухи, паротита, полиомиелита, пневмококковой инфекции, гриппа, пятикомпонентной детской вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Региональный Минздрав был вынужден предпринимать меры по дополнительной закупке вакцин против кори, краснухи, паротита, бешенства и гриппа. В итоге по большинству позиций план профилактических прививок в регионе в 2025 году выполнен на 99%, а охват иммунизации в декретированные возраста превысил 98%.

Вакцинация позволила добиться стабильного коллективного иммунитета липчан к дифтерии, полиомиелиту, эпидемическому паротиту (свинке), краснухе и ряду других заболеваний. Почти что побеждена корь, но в регион она возвращается в результате внутренней и внешней миграции. Андрей Филатов с сожалением констатировал, что полторы тысячи детей в регионе не привиты ни от каких заболеваний, и что число антиваксеров год от года растет.

— Мы точечно работаем с такими семьями. Приводим им неопровержимые медицинские факты, уговариваем на так называемую подчищающую вакцинацию детей от инфекционных болезней, — сказал Андрей Филатов.

Главврач областного центра инфекционных болезней сообщил, что в рамках национального календаря профилактических прививок в регионе осуществляется иммунизация против 12 инфекций. Кроме того, закупаются иммунобиологические препараты против 11 инфекций, а за счет платных услуг липчане могут привиться еще от четырех инфекций. Андрей Филатов добавил, что через несколько лет планируется добавить в нацкалендарь профилактической вакцинации прививки от рака шейки матки, менингита, ветрянки и ротавируса.

— То есть вакцина от рака это не миф? — спросил врача депутат Наталья Щедрина.

— Пока только против рака крови и меланомы (рака кожи). Но наука движется дальше, появляются более технологичные и упрощенные способы доставки препаратов в организм. Иммунопрофилактика сегодня — это высокотехнологичная отрасль, которая активно развивается, — ответил Андрей Филатов.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил о вакцине против ветрянки. Отказалось, отечественной пока нет. Поэтом прививки импортными вакцинами платные. Но для детей из групп риска к ветрянке и для призывников бесплатной вакцины хватает.

— Приближается сезон отпусков. Многие семьи планируют поездки на море, а ротавирус там — частое явление. Можно ли сделать прививку от этой инфекции сейчас или уже поздно? — поинтересовалась депутат Светлана Тюнина.

Андрея Филатов сказал, что пока прививка от ротавирусной инфекции не включена ни в национальный, ни в региональный календарь. «Если нашли деньги на отпуск, то можно найти деньги и на прививки. Тем более, что вакцина защищает от всех штаммов этой инфекции».

— Дети до года — это основная группа риска. Они переносят ротавирусную инфекцию тяжелее всего. Я бы рекомендовал отложить поездки, если ребенку еще нет года. Чем старше ребенок, тем ниже вероятность тяжелого течения болезни.

Был вопрос и о прививке от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонии. Андрей Филатов сказал, что с 2015 года эта вакцина включена в национальный календарь, и что практически все дети в возрасте до 10 лет ею уже привиты. Так как в группе риска к пневмонии находятся пожилые люди с сопутствующими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, пульмонологическими, сахарным диабетом, ожирением — эпидемиологи рекомендуют прививаться от пневмококковой инфекции всем тем, кому 60+.

Андрей Филатов также обратил внимание на обилие клещей, в этом году рано вышедших из зимней спячки. В регионе уже зарегистрированы первые случаи опасного по последствиям клещевого боррелиоза. Кроме того, мы вступаем в сезон кишечных инфекций.

— В Муроме за неделю из-за попавшего в городской водопровод возбудителя норовирусной инфекцией заболели 700 человек, — заметил главврач областного центра инфекционных болезней.
Комментарии (6)

Человечность
5 минут назад
Моим родным по 90 лет, не привиты всю жизнь живут. Молодые мрут.
Стерх
11 минут назад
Все перечисленные инфекции имеют место быть, и штаммы выявлены, и лечение продумано. А вот лет пять назад была одна болезнь, одна пандемия всемирная. О ней ни слова, ибо это не болезнь сейчас а и вовсе не эпидемия ) типа прививками вылечили всех )) ладно, молчу-молчу)
Остальные при чём?
56 минут назад
Не брать непривитых ни в садики ни в школы.
Липчанка
14 минут назад
Согласна на 100% - непривиты- сидите дома!
У
34 минуты назад
остальных как бы иммунитет после вакцинации, чего вам бояться?
Не хам
23 минуты назад
остальных как бы иммунитет после вакцинации, чего вам бояться? Есть дети, кому по показаниям нельзя делать прививки. Вот из-за вас, тупых антипрививочников, они рискуют заболеть всяким дерьмом. А ваши детишки живы, пока есть коллективный иммунитет. Но это ненадолго, естественный отбор вас отсеет
